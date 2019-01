: L'Italia è l'unico grande Paese che non prende posizione contro la dittatura di #Maduro in Venezuela. Se non lo fa… - AndreaMarcucci : L'Italia è l'unico grande Paese che non prende posizione contro la dittatura di #Maduro in Venezuela. Se non lo fa… - Cyber_Feed : Ultim'ora #Venezuela,appello di Guaidò ai militari - NotizieIN : Venezuela,appello di Guaidò ai militari -

Il leader dell'opposizionena, Juan, ha chiesto aidi "non sparare al popolo del". "Soldatono è tempo di schierarsi con la Costituzione, non è il momento della paura. Non sparare al popolo, non reprimere dimostrazioni pacifiche",ha affermato in un comizio,promettendo che l'omicidio dei giovani che protestano e dei cittadini "non resterà impunito". "L'amnistia è per mettersi dalla parte della Costituzione", ha affermato, ricordando la legge approvata due settimane fa.(Di domenica 27 gennaio 2019)