Venezuela | ora la battaglia si sposta sul petrolio

Venezuela - come si è arrivati al caos. Ora Maduro non caccia i diplomatici Usa ma si scaglia contro l’Ue : Tre Venezuelani su quattro hanno perso in media 8 chili ciascuno, e la mortalità infantile è aumentata del 10 per cento, tre milioni sono ridotti completamente in miseria. Chi può scappa in Colombia. Ecco la situazione in un Paese un tempo ricchissimo ...

Venezuela : Di Battista contro Salvini. Lite nella maggioranza : Nuova Lite nella maggioranza. Casus belli questa volta è la delicata crisi Venezuelana con il ministro dell'Interno Matteo Salvini che si dice d'accordo con la linea dura espressa dall'Ue contro ...

Venezuela - Lega e M5s si dividono ancora - Salvini : 'Sì ultimatum a Maduro' ma Di Battista : 'Stronzata' : Nuovo scontro nel governo. Questa volta ad alimentare i contrasti è la crisi in Venezuela . Secondo il vicepremier Matteo Salvini , infatti, Francia, Germania e Spagna "hanno fatto bene a dare l'...

Il Venezuela divide ancora Lega e M5s : è "rissa" tra Salvini e Di Battista : "Mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola", ha aggiunto il pentastellato. Poi la replica del leghista: "Parla a vanvera"

L'Ue negozia una posizione unica sul Venezuela. Chi si rifiuta - ancora - e perché : L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini , ha proposto la strategia usando il "procedimento amministrativo di silenzio". Si presenta il ...

L’esercito decide chi vince il Venezuela. Per ora sta con Maduro : Roma. Non c’è stata la spallata dei vertici delle Forze armate al regime di Nicolás Maduro. Almeno fino a ieri sera lo sgambetto di qualche generale in servizio (con truppe al seguito) al governo chavista non è arrivato. Il ministro della Difesa Vladimir Padrino, da dieci anni uno dei più potenti es

Trivelle - Tav e Venezuela : Lega e 5 Stelle divisi e già in campagna elettorale : L'intesa sulle Trivelle pare trovata, ma lo scontro al Senato sul decreto semplificazioni fa salire la temperatura nella maggioranza. Il leader leghista si schiera chiaramente per il sì all’Alta velocità Torino-Lione mentre sulla crisi in Venezuela Salvini rompe con la diplomazia del premier Conte e si scaglia contro il governo di Nicolas Maduro, appoggiato da alcuni esponenti M5S ...

Venezuela - ancora scontri : 16 morti E Tusk e Tajani sostengono Guaidò : «Speriamo che vi sarà una soluzione politica pacifica, in cui il dialogo politico consentirà di raggiungere una risposta che deve essere pacifica», ha spiegato Bachelet da Davos, dove partecipa al ...

Venezuela - che succede ora : Maduro è stato accusato in patria e all'estero di presunte violazioni dei diritti umani e per la sua gestione dell'economia. Oltre all'inflazione da record, da tempo il Venezuela è alle prese con ...

Anche Corato alla manifestazione mondiale dei Venezuelani : N on si arresta la crisi che il Venezuela ormai da alcuni anni sta vivendo. L'attenzione di tutto il mondo resta alta sulle gravi difficoltà che i venezuelani stanno vivendo. Numerosi sono gli italo-venezuelani che tornano in Italia e tra questi ci sono molti di origine coratina che negli ultimi mesi ...

Ferdinando Casini contro il governo : “Siamo a deriva Venezuelana - si rischia dittatura minoranze” : L'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, attacca la maggioranza e, in particolare, il Movimento 5 Stelle per la proposta di modifica del referendum propositivo: "Parlare di deriva venezuelana non mi sembra esagerato, la riforma che introduce il referendum senza quorum è pericolosissima, così si avanza verso una possibile dittatura delle minoranze".Continua a leggere