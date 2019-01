Venezuela | il Papa | cercare una soluzione rispettando i diritti umani 

Papa Francesco - l'accusa di Socci sul caos in Venezuela : perché sta con il regime comunista : ... proprio in questi giorni, in Venezuela è esplosa la crisi istituzionale, perché il presidente dell' assemblea nazionale Guaidò, con l' appoggio del mondo libero, si è fatto avanti per liberare il ...

Il Papa : soluzione pacifica in Venezuela : 18.02 Appello del Papa per il Venezuela, Paese per cui auspica una soluzione giusta e pacifica. In questi giorni a Panama "ho pensato molto al popolo Venezuelano, mi sento vicino a loro e prego si possa cercare una soluzione per superare la crisi rispettando i diritti umani e cercando il benessere di tutti i cittadini",ha detto Francesco. Ha poi condannato l' attacco alla Cattedrale di Jolo,Filippine:"Dio converta i cuori dei ...

Panama - il portavoce del Vaticano : "Il Papa segue le notizie dal Venezuela e prega per le vittime" : ... lo ha detto il Papa parlando alle autorità panamensi e sottolineando la necessità, soprattutto da parte di "quanti ci diciamo cristiani" di avere "l'audacia di costruire una politica autenticamente ...

L’auto papale sbanda per evitare un uomo con bandiera Venezuelana : L'articolo L’auto papale sbanda per evitare un uomo con bandiera venezuelana proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

La crisi Venezuelana irrompe nel viaggio del Papa a Panama : Città del Vaticano, 24 gen., askanews, - La scena non potrebbe essere più suggestiva: mentre il corteo delle auto del Papa percorreva la strada che dall'aeroporto alla capitale, poco dopo essere ...

Per il Venezuela Papa Francesco auspica un dialogo istituzionale - ma non è una frase fatta : 'In parte - ha spiegato - è la conseguenza della reazione in alcune aree del mondo ad una globalizzazione sviluppatasi per certi versi troppo rapidamente e disordinatamente, così che tra la ...