Vela – Trofeo internazionale Euromarina | Gradoni domina in Spagna

(Di domenica 27 gennaio 2019) Marcoalin. Sophie Fontanesi chiude quindicesima fra le ragazze Con una medaglia d’oro ed un quattordicesimo posto fra le ragazze gli atleti del Tognazzi Marine Village A.S.D., Marcoe Sophie Fontanesi, concludono oggi la XII edizione delOptimist iniziato il 23 gennaio scorso a Torrevieja, nella provincia di Alicante. Ben 370 concorrenti al via, provenienti da 26 nazioni, si sono dati battaglia nelle acque spagnole: un inizio difficile con vento molto leggero ha permesso solo a due flotte di disputare una sola prova, ma alla fine del secondo giorno, nonostante il vento leggero, tutte le flotte avevano terminato quattro prove, consentendo di proseguire il programma con altre cinque prove per la flotta gold, con i migliori 93 equipaggi usciti dalla fase di qualificazione, e quattro per ...