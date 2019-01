Varese Morto Giuseppe Zamberletti padre della Protezione civile in Italia

Morto a Varese Giuseppe Zamberletti : 23.52 E'Morto Giuseppe Zamberletti. E' stato il 'padre' della Protezione civile in Italia. Aveva 85 anni, da tempo malato, era ricoverato in ospedale a Varese. "Oggi perdiamo uno straordinario conoscitore della fragilità del nostro Paese, un uomo che per primo intuì la necessità di distinguere la fase del soccorso in emergenza da quella fondamentale della previsione e della prevenzione dei rischi naturali" ha detto il capo della Protezione ...

Ecco chi è il tifoso morto : capo dei Blood Honour di Varese e campione di scherma corta : capo ultras dei Blood Honour di Varese e campione MMA di scherma corta: Ecco chi era Daniele Belardinelli, il 35enne tifoso interista rimasto ucciso negli scontri prima di Inter-Napoli. Il varesino era già conosciuto alle Forze dell'ordine perché sei anni fa scatenò due ore di guerriglia a Como per l'amichevole estiva con l'Inter. E proprio in quell'occasione, insieme ad altri componenti dei Blood Honour, prese il Daspo per cinque anni. Nel ...