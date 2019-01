Vágner Love, l’attaccante brasiliano torna al Timão

lanotiziasportiva

(Di domenica 27 gennaio 2019)Silva de Souza, conosciuto dai più come, per via dei suoi numerosissimi intrecci amorosi,al Corinthians alle soglie dei trentacinque anni.Calciomercato estero, Sudamerica,/ L’altro ieri l’annuncio ufficiale è stato dato dal club paulista; l’attaccante, nell’ultima stagione al Besiktas dove è stato protagonista, ha avuto frizioni col club turco che l’hanno portato a rescindere il contratto e ad accettare la proposta del Timao.Il giocatore ha firmato un contratto biennale dopo aver atteso l’ufficializzazione dello svincolo dal club di Istanbul perre in Brasile a giocare coi bianconeri: aveva già giocato nel 2015 a San Paolo, totalizzando 48 presenze e 15 gol.Nel corso della sua carriera ha ricoperto i ruoli di prima o seconda punta oltre a quello di ala sinistra. È un attaccante di movimento a cui è ...