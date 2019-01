Vaccini | l’ordine dei biologi ha speso migliaia di euro per analisi inutili ed errori E

Vaccini - Burioni e Lopalco contro l’Ordine dei Biologi : “Le fake news fanno danni” : “I nostri Vaccini, quegli stessi usati in tutto il mondo, sono efficaci, sicuri, puliti e non contaminati. Chi afferma il contrario ha il dovere di provarlo in maniera inoppugnabile, perché se i Vaccini fossero inefficaci o pericolosi tutto il mondo correrebbe un serio pericolo e bisognerebbe prendere provvedimenti immediati”. Ad affermarlo in un post su ‘Medical Facts’ è il virologo Roberto Burioni, che stigmatizza come ...