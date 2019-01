USA | lega figlio al seggiolino e lo lascia in soffitta per fare vacanza | muore

SiracUSA - delegazione di politici sale sulla Sea Watch e "rompe" il divieto | Video : L'annuncio del deputato Fratoianni (SI-Leu). Con lui anche il sindaco Francesco Italia e i parlamentari Magi e Prestigiacomo

USA - lega figlio di 6 mesi per andare a divertirsi : 23enne giudicata colpevole di omicidio : Giovedì scorso è arrivata la sentenza: la 23enne Lovily Johnson, è stata giudicata colpevole per il reato di omicidio da Mark Trusock, giudice di Kent County. Ora la giovane rischia una condanna tra i 20 e gli 80 anni di carcere, che sarà stabilita nella prossima udienza. La donna, madre single, viveva a Grand Rapids, nel Michigan, insieme a due figli: una bimba di quattro anni e Noah, di sei mesi, morto in circostanze drammatiche il 21 luglio ...

La mozzarella della legalità USA la bioplastica : I prodotti compostabili realizzati in MATER-BI rappresentano soluzioni capaci di chiudere il cerchio dell'economia, perché nascono dalla terra e ritornano alla terra. Evitano infatti lo smaltimento ...

Ariana Grande è stata accUSAta da una collega di aver copiato “7 Rings” : ecco chi è : Qui puoi ascoltare le due canzoni a confronto The post Ariana Grande è stata accusata da una collega di aver copiato “7 Rings”: ecco chi è appeared first on News Mtv Italia.

Kurt Pancheri - Lega - chiama "finocchi" gli omosessuali. Ma il partito poi si scUSA : Li ha chiamati ' finocchi ', poi è iniziata la polemica e, infine, sono arrivate le scuse del partito. È accaduto a Bolzano, in queste ore, dove Kurt Pancher i, consigliere comunale della Lega, ha ...

Cannabis legale a RagUSA : inaugurato stabilimento più grande d'Italia : Taglio del nastro, mercoledì scorso a Ragusa, dello stabilimento farmaceutico di canapa industriale o Cannabis legale, più grande in Italia

Empoli - tunisino morto durante l'arresto. Polizia sotto accUSA : "Aveva mani e piedi legati" : Un tunisino di 32 anni è morto ieri sera per infarto durante un fermo di Polizia in un money transfer a Empoli (Firenze). Sulla dinamica dei fatti la procura ha aperto un'indagine. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo sarebbe entrato nel negozio e avrebbe tentato di cambiare una banconota. Di fron

La delegazione USA non parteciperà al forum di Davos "caUSA shutdown" - : La portavoce della Casa Bianca ha fatto sapere che né il segretario di stato Mike Pompeo né il segretario al Tesoro Steven Mnuchin voleranno in Svizzera per il summit. Il presidente aveva già ...

Davos - delegazione USA non sarà al World Economic Forum : “Colpa dello shutdown” : Ora è ufficiale: Donald Trump diserterà il World Economic Forum a Davos a causa dello shutdown. Il presidente degli Stati Uniti, che sarebbe dovuto arrivare in Svizzera il 22 gennaio, aveva anticipato la decisione già la scorsa settimana su Twitter. La partecipazione, ha detto la portavoce presidenziale Sarah Sanders, è stata cancellata per tutta la delegazione Usa, anche per il segretario di stato Mike Pompeo e per il segretario al Tesoro ...

Giornalista olandese espulsa dalla Turchia. AccUSAta di "legami con terrorismo" : La Giornalista olandese Johanna Cornelia Boersma, corrispondente dalla Turchia della rivista di economia, Het Financieele Dagblad, è stata espulsa dopo che le autorità di Ankara dicono di aver "ricevuto un'informativa della polizia olandese secondo cui ha dei legami con Al Nusra, affiliata di Al ...

Cannabis legale - il caso RagUSA : Ragusa - Sono 713 i growshop censiti nel 2018 in Italia. La crescita è del 75% rispetto al 2017, con la Sicilia che si guadagna l'ottavo posto con 48 esercizi, +16 rispetto allo scorso anno.

Rihanna denuncia suo padre per fermare l'uso del cognome Fenty per affari illegali : i dettagli della caUSA : Nella sua denuncia Rihanna accusa la Fenty Entertainment di aver negoziato a suo nome 15 spettacoli in America Latina a dicembre 2017, per un totale di 15 milioni di dollari : una vera e propria ...

Rihanna denuncia suo padre per fermare l’uso del cognome Fenty per affari illegali : i dettagli della caUSA : Rihanna denuncia suo padre: la bomba l'ha lanciata TMZ, noto sito scandalistico americano solitamente informatissimo soprattutto sul lato più intimo delle celebrità. Secondo quanto riportato dal sito il 15 gennaio, Rihanna ha citato in giudizio il padre Ronald Fenty per una ragione che ha a che fare col loro cognome: assicurando di aver avuto accesso in esclusiva ai documenti della causa, TMZ conferma che Rihanna ha presentato una denuncia ...

In USA migliaia di spose bambine fatte arrivare dall’estero con scappatoie legali : L'allarme lanciato da un report del Senato degli Stati Uniti : sono state migliaia negli ultimi anni le richieste approvate dai servizi di immigrazione americani per far arrivare nel Paese spose bambine da altri Stati. tutto in maniera legale attraverso una scappatoia nella legislazione locale.Continua a leggere