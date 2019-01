Una Vita | anticipazioni puntate spagnole | la malattia inaspettata

Anticipazioni Una Vita : Felipe in condizioni disperate - Celia in ansia : Felipe Alvarez Hermoso tornerà ad essere protagonista delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. L'uomo, infatti, rimarrà vittima di un incidente dopo aver deciso di difendere Antonito in tribunale. Una Vita, Anticipazioni: Antonito arrestato Tutto inizierà quando il figlio di Ramon verrà convinto da un certo Belarmino a partecipare alla costruzione di un monumento in onore dei caduti a Cuba. Ma l'anziano ...

Anticipazioni Una Vita : Blanca rivela a Samuel di amare suo fratello Diego : Continuano ad appassionare le vicende della telenovela iberica “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. I colpi di scena non mancheranno nemmeno negli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese. Le Anticipazioni ci dicono che Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) dopo aver rinunciato all’amore, sposando Samuel Alday (Juan Gareda) pur provando dei forti sentimenti soltanto per il cognato Diego (Ruben De Eguia), deciderà di ...

'Segretarie. Una Vita per il cinema' il documentario di Rago e Masciale il 31 gennaio alla Casa del Cinema di Roma : Cesarina Marchetti, Paola Quagliero, Liliana Avincola, Anna Maria Scafasci, Resi Bruletti, Fiammetta Profili: questi nomi ai più saranno sconosciuti, ma si tratta di sei donne che hanno fatto la ...

Una Vita Anticipazioni 27 gennaio 2019 : Blanca salva Ursula da Olga : La giovane Dicenta arriva giusto in tempo per salvare la madre dalla furia vendicativa di Olga. Successivamente la sorella le racconterà la verità sulla sua Vita.

Brasile - crolla Una diga : 300 dispersi e almeno 9 morti. «Difficile trovare persone ancora in vita» : di 300 dispersi e di almeno 9 morti accertati il primo bilancio del crollo del sito minerario del colosso Vale nel Minas Gerias, a una sessantina di chilometri da Belo Horizonte, in Brasile. Numeri ...

Italia Si : Marco Liorni parla degli ascolti e pensa ad Una novità : Marco Liorni soddisfatto degli ascolti di Italia Si: “Siamo molto contenti” Si è raccontato ai microfoni di TvBlog Marco Liorni, che oggi pomeriggio, come ogni sabato, sarà su Rai1 a partire dalle 16.40, con una nuova puntata di Italia Si. Un programma creato da lui stesso e nato da zero, che ha debuttato il 15 settembre 2018 con una media di telespettatori di poco superiore a 1 milione, ma che settimana dopo settimana ha visto lo ...

Spoiler Una Vita : Diego scopre che una malattia lo sta consumando inesorabilmente : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra che ogni giorno appassiona quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Diego Alday, interpretato dall'attore spagnolo Rubén De Eguía. Il giovane, infatti, scoprirà di essere gravemente malato tanto da confidarlo a suo padre Jaime. Una Vita, Olga seduce Diego Diego Alday diventerà il protagonista ...

Una Vita - anticipazioni dal 27 gennaio al 1 febbraio : Blanca teme di essere incinta : Una Vita continuerà a regalare grandi emozioni al pubblico di Canale Cinque, che tutti i giorni segue con interesse ed attenzione le vicissitudini, gli intrighi e gli amori degli abitanti di Acacias. Le anticipazioni della soap opera spagnola dal 27 gennaio al 1 febbraio svelano che al centro della scena ci sarà il personaggio di Blanca, che riuscirà tempestivamente a salvare Ursula dall'aggressione di Olga e riterrà opportuno raccontare in giro ...

Una Vita - anticipazioni puntata di domenica 27 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di domenica 27 gennaio 2019: Blanca salva la VITA alla madre ma fa fuggire Olga. Sembra che Ursula sia stata ferita solo superficialmente. Blanca dice a tutti che ad accoltellare la madre è stata una ladra in quanto prima vuole conoscere da Olga la sua versione. Lolita chiede ad Antoñito di tacere sulla loro relazione, nonostante il permesso di Ramon. Intanto Servante fa una scommessa con Fabiana, volendole ...

Una Vita Anticipazioni Anticipazioni Spagnole : Antoñito e Lolita si sposano : Dopo aver superato ogni difficoltà e qualche incomprensione, i due giovani pronunceranno il fatidico sì.

Vieni da Me : Caterina Balivo fa Una diretta speciale. Novità nel cast : Caterina Balivo pronta per la diretta della 100^ puntata di Vieni da Me Puntatona speciale quella di oggi, venerdì 25 gennaio, per Vieni da Me. Caterina Balivo celebrerà la puntata numero 100 del talk del primo pomeriggio di Rai1. Una grande soddisfazione per la padrona di casa e per tutta la sua squadra che, ormai, ha abituato il pubblico alle interviste di personaggi famosi e persone comuni, che raccontano la loro storia, svelando anche ...