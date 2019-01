Una marcia nazionale a difesa della Certosa di Trisulti

VIDEO Olimpia Milano-Zalgiris KaUnas 80-70 - highlights e sintesi della partita. Un poker d’assi rimette in marcia la formazione meneghina : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano è riuscita a tornare al successo in Eurolega in una sfida dal sapore storico contro lo Zalgiris Kaunas. 20 punti di Mike James, ma anche un gran finale di Mindaugas Kuzminskas, hanno deciso la partita in favore degli uomini di Simone Pianigiani, che hanno saputo fermare le trame di Sarunas Jasikevicius, che ha trasferito dal campo alla panchina il suo infinito sapere cestistico. Con questa vittoria ...

Atletica – Eleonora Giorgi pronta all’esordio stagionale : “in marcia per Una nuova sfida” : Eleonora Giorgi è pronta per l’esordio stagionale: le sensazioni dell’atleta messinese alla vigilia della nuova sfida in una distanza intermedia Sul cammino che porta alla 50 km di marcia, all’esordio stagionale, Eleonora Giorgi si mette alla prova in una distanza intermedia. La primatista nazionale della 20 km (1h26:17 nel 2015) sarà al via domenica 27 gennaio per un test di 35 chilometri a San Giorgio di Gioiosa ...

Ragusa - marcia indietro per gestione piscina comUnale : Ragusa, gestione piscina comunale marcia indietro dell’amministrazione. Le osservazioni in commissione dei consiglieri Firrincieli e D’Asta

Napoli - marcia anticamorra dai TribUnali a Forcella : «Non lasciamo soli Gino e Mario» : È stata una vera marcia della legalità quella che è partita dalla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali e che ha raggiunto Forcella, per chiudersi davanti alla pizzeria...

Oroscopo 1° febbraio : Capricorno e Toro con Una marcia in più : In questo venerdì 1° febbraio 2019 troviamo Urano e Marte in Ariete, Nettuno in Pesci e il Nodo Luna in Cancro nella settima casa. Inoltre ci sono la Luna, Saturno e Plutone nel Capricorno, Venere e Giove in Sagittario, mentre Mercurio e il Sole stazioneranno nel segno dell'Acquario. Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni giornaliere dei 12 segni....Continua a leggere

Polonia - è morto il sindaco di Danzica accoltellato sul palco. Il presidente Duda convoca i partiti per Una marcia di pace : La Polonia è sotto shock dopo la morte del sindaco di Danzica, Pawel Adamowicz, colpito da tre coltellate inferte da un 27enne durante una raccolta fondi di beneficenza. “Un delitto politico”, secondo l’editoriale della Gazeta Wyborcza, giornale d’opposizione. “Il gesto – si legge nel fondo del quotidiano polacco firmato da Jaroslaw Kurski – è nato nel clima d’odio che da tempo viene alimentato in ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio : Capricorno e Toro con Una marcia in più : In questa settimana che va dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 troviamo Giove e Venere in Sagittario. Sole e Mercurio in Acquario. Marte in Toro ed Urano in Ariete. Saturno e Plutone in Capricorno. La Luna farà la spola dalla Vergine al Capricorno. Nettuno stabile in Pesci. Nodo Lunare in Cancro dalla terza alla seconda casa. Toro lanciato nei progetti Ariete: il Sole unito ai transiti perlopiù nell'elemento terra potranno minare la serenità dei ...

Oroscopo del 21 gennaio : Leone con Una marcia in più : In questo lunedì 21 gennaio 2019 troviamo Plutone, Mercurio e Saturno in Capricorno. Il Sole in Acquario e La Luna in Leone. Giove e Venere in Sagittario. Urano e Marte in Ariete. Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella quarta casa. Cancro nervoso Ariete: lunedì effervescente e ricco di buone prospettive lavorative che sarà bene sfruttare appieno vista l'avarizia planetaria del resto della settimana. Serata passionale. Toro: storditi e ...

Il protezionismo è Una mela marcia : Gli effetti della trade war di Donald Trump con la Cina hanno colpito Apple. Il titolo aveva perso il 10 per cento circa giovedì trascinando al ribasso Wall Street, ieri ha recuperato. Non è stata la ...

Marciana Marina : i Carabinieri arrestano Una donna in possesso di oltre 1 kg di hashish : L'operazione arriva al termine di una serie di appostamenti e pedinamenti nei confronti di soggetti gravitanti nel mondo del traffico illecito di sostanze stupefacenti, effettuati dai Carabinieri ...

Oroscopo del 28 dicembre : Capricorno e Toro hanno Una marcia in più : La Luna in Vergine, in questo venerdì di fine anno, regalerà sensazioni ed emozioni concrete a favore dei segni del Toro, del Capricorno e della Vergine. Le questioni lavorative saranno favorite per i segni di terra mentre posto d'onore nell'amore per il Leone. Toro sul podio Ariete: fuori fase sino alla sera. Inizieranno mille cose portandone degnamente a termine poche o nulla. Sarà meglio per i nativi farsi scivolare addosso questo venerdì ...