Un Posto Al Sole | puntate all' 1 febbraio | Elena rivela ad Alice ' Sono incinta'

(Di domenica 27 gennaio 2019) Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai Tre, Unal, in onda sul piccolo schermo dal 1996 e capace d'incuriosire milioni di telespettatori italiani. L'attenzione viene posta intorno al personaggio di, una donna che non riesce a trovare la dovuta stabilità nella sua vita privata, sebbene la figlia di Marina pensi di aver trovato l'uomo ideale per lei. Si tratta di Valerio ma nuovi scombussolamentipronti ad aumentare le difficoltà per il Viscardi. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 28 gennaio fino a venerdì 1svelano il ritorno al passato nella vita di Valerio. Parliamo di Simona, ex moglie del fratello di Veronica: la donna arriva a Napoli con l'intento di recuperare il rapporto con Vera, dopo essere venuta a conoscenza della schizofrenia di cui soffre la figlia. Il ritorno di Simona potrebbe riservare qualcosa di ...