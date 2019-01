Un posto al sole | anticipazioni dal 4 all' 8 febbraio | Elena delusa da Valerio

Anticipazioni Un posto al sole all'1 febbraio : Ferri vorrebbe incontrare Vera : Lunedì 28 gennaio ha inizio una nuova settimana ricca di sorprese con la longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole', che ha in serbo delle novità riguardanti i personaggi principali. Un esempio lo si ritrova nella figura di Roberto, che ha appena superato un infarto, anche se i medici hanno consigliato all'uomo di prendersi un periodo di pausa dal lavoro, ma il ricordo di Vera crea dei dubbi intorno all'imprenditore. Gli spoiler degli ...

Spoiler Un posto al sole all'8 febbraio : si aggravano le condizioni di Gaetano Prisco : Lunedì 4 febbraio inizia una nuova settimana con la soap opera di Rai Tre, 'Un posto Al sole', capace d'incuriosire i milioni di telespettatori alle prese con dei cambiamenti nella vita di Franco. La figura di Gaetano potrebbe tornare ad essere presente nella vita del marito di Angela, che da poco tempo ha accettato di lavorare come coach in palestra, ma una notizia inaspettata ha cambiato lo stato d'animo dell'uomo. Gli Spoiler degli ...

Un posto Al Sole - puntate all'1 febbraio : Elena rivela ad Alice 'Sono incinta' : Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai Tre, Un Posto al Sole, in onda sul piccolo schermo dal 1996 e capace d'incuriosire milioni di telespettatori italiani. L'attenzione viene posta intorno al personaggio di Elena, una donna che non riesce a trovare la dovuta stabilità nella sua vita privata, sebbene la figlia di Marina pensi di aver trovato l'uomo ideale per lei. Si tratta di Valerio ma nuovi scombussolamenti sono ...

Un posto al sole - trame dal 28 gennaio al 1°febbraio : Raffaele avrà problemi con Renato : Un posto al sole, dopo oltre vent’anni di programmazione, continua a dimostrarsi la soap opera italiana più seguita. Le anticipazioni sottolineano che anche la prossima settimana di programmazione, dal 28 gennaio al 1°febbraio, la serie televisiva targata Rai Tre regalerà al pubblico puntate dense di colpi di scena e novità. In particolare, vi sarà spazio per una new entry, Simona, la misteriosa mamma di Vera, che agiterà gli animi di Palazzo ...

Un posto al sole trame : Elena indecisa sulla sua gravidanza dopo la reazione di Valerio : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Per la settimana che andrà dal 4 all’8 febbraio, saranno moltissimi i colpi di scena a cui assisteremo. Primo tra tutti la reazione negativa di Valerio Viscardi alla scoperta dell’inaspettata gravidanza della Giordano che getterà Elena nello sconforto. Si scoprirà anche il lato oscuro di Alberto Palladini , legato da vicende passate con Simona, ...

Anticipazioni Un posto Al Sole : Diego e Beatrice vogliono ricostruire il loro rapporto : Continuano a sorprendere il pubblico le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai Tre, in onda dal 21 ottobre 1996, 'Un Posto Al Sole', che si è sempre distinta per la sua capacità di catalizzare l'attenzione. Centrale sarà il personaggio di Diego, che pensa continuamente agli errori commessi nella relazione con Beatrice e vuole trovare una soluzione per migliorare i rapporti con l'ex fidanzata. Gli spoiler delle puntate che vanno da ...

Un posto Al Sole - spoiler all'8 febbraio : Valerio pressato dalla richieste dell'ex moglie : Le recenti puntate della soap opera 'Un Posto Al Sole' pongono l'attenzione intorno al personaggio di Valerio, anche a causa dell'arrivo dell'ex moglie, pronta a creare dei problemi nella vita dell'uomo. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio rivelano che il Viscardi si sente pressato dalle richieste ricevute da Simona. La relazione con Elena attraversa un momento di crisi, in cui le incomprensioni ...

Spoiler Un posto Al Sole : Vittorio si prende la rivincita su Anita : Le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' riescono ad attirare milioni di telespettatori; l'attenzione sarà presto sul personaggio di Vittorio. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio fanno notare che il figlio di Guido non ha mai smesso di amare Anita e si serve dell'aiuto di Alex per avere delle informazioni sulla ragazza. L'amica di Vittorio, però, inizia a ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 28 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5176 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 28 gennaio 2019: Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) riflette sui suoi sospetti su Adele (Sara Ricci) e Manlio (Paolo Maria Scalondro)… Niko (Luca Turco) cerca di fare da mediatore tra la madre e Susanna (Agnese Lorenzini)… Elena (Valentina Pace) fa una scoperta spiazzante, che riguarda anche Valerio (Fabio Fulco)… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su ...

Un posto al sole - anticipazioni trame dal 28 gennaio all’1 febbraio : il ritorno di Simona : Simona torna nella vita di Valerio, mentre Alex si vede costretta a diventare complice di Anita. Queste e altre avventure vedranno coinvoti i protagonisti della soap Un posto al sole, ambientata a Napoli, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 28 gennaio Elena farà una scoperta spiazzante che riguarda anche Valerio e che avrà conseguenze su più persone. ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 28 gennaio all’1 febbraio : torna Prisco : Un posto al sole, ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Michele ha avuto un duro confronto con Scheggia e, questo, l’ha portato a prendere una difficile scelta. Il giornalista è, infatti, intenzionato a lasciare la radio. Patrizio si è convinto a partire e i genitori appaiono felici. Intanto continua la […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 28 gennaio all’1 febbraio: torna Prisco ...

Un posto al Sole Anticipazioni 25 gennaio 2019 : Adele sempre più in difficoltà : La Picardi sta vivendo dei momenti difficili a causa di Manlio e l'intervento di Giulia sembra aver peggiorato le cose.

Un posto al sole anticipazioni : SUSANNA è un osso duro - ma c’è di peggio? : Ecco, la “frittata” è fatta! Nella puntata di Un posto al sole del 24 gennaio 2019 abbiamo visto SUSANNA (Agnese Lorenzini) apprendere nella peggior maniera che Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) sospetta di Manlio Picardi (Paolo Scalondro), ritenendolo un uomo potenzialmente violento. Come proseguirà ora la vicenda? In tempi non sospetti vi avevamo già anticipato che SUSANNA avrebbe in qualche modo preso le parti del padre, ...

Anticipazioni Un posto al sole - 28 gennaio-1 febbraio : la scoperta : Un posto al sole, Anticipazioni settimana prossima: novità per Elena Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa su Raitre. Le vicende dei protagonisti della soap più longeva della televisione italiana continuano ad appassionare il pubblico. Merito della bravura degli attori e della sceneggiatura sempre avvincente e attinente alla realtà. Le Anticipazioni di Un posto al sole della settimana prossima svelano che Elena ...