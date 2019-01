Tumori | 37 nuove Linee guida nel 2018

Lotta contro i Tumori : individuate nuove molecole che attivano il sistema immunitario : Un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna ha individuato per la prima volta alcuni composti chimici in grado di provocare un particolare tipo di instabilità genomica all’interno del DNA delle cellule tumorali: un effetto che può portare alla morte delle cellule stesse, stimolando nel contempo la risposta del sistema immunitario contro la malattia. Al centro dello studio c’è il ruolo chiave di strutture non canoniche del DNA note come ...

Scoperti nuovi batteri del corpo umano : nuove frontiere di studio per obesità - diabete e Tumori : E’ stato aggiornato il catalogo dei batteri del corpo umano, in seguito ad un nuovo censimento: dalle circa 1.500 specie note fino a questo momento, ora ne comprende quasi 5.000 specie e molte di queste, circa il 77%, erano finora sconosciute; altre ancora, alcune centinaia, sono distribuite in modo diverso nelle popolazioni, a seconda del grado di industrializzazione. La ricerca, pubblicata sulla rivista Cell, è guidata ...

Tumori : nuove scoperte per prevenire e diagnosticare il melanoma - sempre più diffuso e pericoloso : E’ basata su un nuovo algoritmo la ricerca dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in grado di calcolare l’aggressività di una cellula tumorale e quindi il suo potenziale metastatico. Una scoperta che, applicata a diversi tipi di tumore, propone nuovi approcci diagnostici e prognostici e di prevenzione delle complicanze come la metastatizzazione. Lo studio, pubblicato sul ‘Journal of Experimental and Clinical Cancer ...

La battaglia della Federico II - nuove armi per la guerra ai Tumori : Dal cancro si può guarire? A porsi l'interrogativo è la gente comune, non solo chi soffre di quello che viene considerato il male del secolo. Ma anche chi vive a stretto contatto con una malattia che, ...