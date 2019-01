Trentino | con i rimborsi auto il consigliere si fa la “paga integrativa” | inchiesta dei

Maltempo Trentino : casette per la Protezione civile con legna schianti : Approvata dal Consiglio provinciale di Trento una mozione presentata dal consigliere Claudio Cia (Agire) che impegna la Giunta a realizzare, con una parte del materiale boschivo abbattuto dalla tempesta di fine ottobre e in collaborazione con le ditte specializzate locali, casette di legno per la Protezione civile o vere e proprie abitazioni di legno in grado di sostituire quelle distrutte dalla furia del vento. “Questa iniziativa – ...

Trentino - danni da maltempo : online i moduli per la presentazione delle domande di contributo o indennizzo : Gli eventi calamitosi che hanno colpito il Trentino a fine ottobre 2018 hanno richiesto da parte della Provincia l’attivazione di misure atte a far fronte ai danni causati dalle calamità ai privati, alle attività produttive e al lavoro autonomo. Pertanto, il 21 dicembre scorso, la Giunta provinciale ha stabilito i criteri e le modalità di concessione dei contributi per danni causati dall’emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018. La ...

Trentino. Finisce con la slitta contro albero : bimba di 8 anni muore sul colpo - grave la madre : L'incidente al Renon. La bambina stava slittando insieme alla madre che ha perso il controllo della slitta ed è finita contro un albero. La donna è stata intubata e portata in elicottero all'ospedale di Bolzano.Continua a leggere

Trentino Volley vince la battaglia con Modena : 3-1 dopo un lungo braccio di ferro : I Campioni del Mondo pareggiano i conti con Giannelli già a quota 11 e poi con un doppio spunto di Candellaro , ace e muro su Urnaut, volano sul +2 , 15-13, . Sul 17-15 Velasco avvicenda Kaliberda ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - emergenza alberi : il presidente Zanin incontra i colleghi di Veneto e Trentino : Domani il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, insieme con il collega del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, parteciperà a Trento all’incontro organizzato nella sede del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino Alto Adige dal presidente Roberto Paccher per delineare delle politiche condivise per superare l’emergenza legname creatasi in seguito all’ondata di ...

Maltempo Trentino : “Lavoriamo per conservare il legno” : “La Provincia non può intervenire sul prezzo del legname. Quello che stiamo cercando di fare e’ mettere a disposizione degli spazi e anche gli impianti che servono per far in modo che il legname si mantenga. Questo con la finalita’ di stoccare il legno e mantenerlo uno o due anni per fare in modo che non vada sul mercato e quindi non abbassare troppo il prezzo. Stiamo ragionando anche su un intervento provinciale temporaneo per ...

esame "mondiale" per Milano: Domani la Revivre Axopower in trasferta a Trento. recupero della decima di Superlega contro l'Itas Trentino, campione del mondo per club 2018 Non finiscono mai gli esami per la Revivre Axopower Milano che Domani torna nuovamente in campo per il recupero della decima giornata del campionato italiano maschile di pallavolo. Alle ore 20.30, infatti, si gioca il match tra la formazione di Andrea Giani e ...

Fiere : Trentino protagonista all'Artigiano con cibo e turismo (2) : (Milano) - E' Antonio Intiglietta presidente di Gestione Fiere, il padrone di casa della Fiera che quest'anno occupa 340.000 metri quadrati di superficie espositiva - presenti oltre 3mila espositori con prodotti provenienti da cento Paesi - a ricordare come il Trentino rappresenti "un punto di rifer

Fiere : Trentino protagonista all'Artigiano con cibo e turismo : Rho (Milano), 5 dic. (AdnKronos) - Trentino protagonista alla 23esima edizione di Artigiano in Fiera, la più grande fiera internazionale del settore, ad ingresso gratuito, dedicata all'artigianato mondiale, in corso fino al 9 dicembre al polo fieristico di Rho-Pero. Una vetrina per rilanciare un ter

CISL MEDICI DEL Trentino - PAOLI * Aggregazioni Funzionali Territoriali - AFT - : ' CI VENGONO IMPOSTE ORGANIZZAZIONI 'caciofe' in contrasto ... : ...con una politica sistemica su tutto il fronte delle aft,di città e di montagna,fatta di sviluppo e di lavoro, sui tavoli istituzionali, dal momento che il mondo nel frattempo si è evoluto ed è ...

WWW Trentino * convivenza UomO-Natura : ' DIECI CONSIGLI ALLA NEOASSESSORA giulia ZANotelli ALL'AGRICOLTURA - FORESTE - CACCIA E PESCA ' - : I lavori di rimozione del legname e piantumazione devono tener conto anche delle esigenze di tutela di questa specie, a meno di non voler perdere per sempre una ricchezza unica al mondo. 8 GLI ...