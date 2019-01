Torino | Rincon | ' Vogliamo prenderli alti'

Torino : non bastano l'orgoglio - Rincon e Ansaldi. Vince la Roma 3-2 : Torino - Non basta l'orgoglio e non basta un buonissimo secondo tempo al Toro indomito che perde 3-2 all'Olimpico di Roma. I giallorossi prima si portano sul 2-0 con baby Zaniolo , show, e Kolarov , ...

Lukic a rischio - Roma-Torino con Rincon unico centrocampista : Torna l'emergenza in casa Toro. L'allarme l'ha fatto suonare Sasa Lukic, che si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra ed è in forte dubbio per Roma. Sarebbe un guaio per Walter ...

Tanti auguri a Tomas Rincon - centrocampista del Torino : Tomás Eduardo Rincón Hernández è un calciatore venezuelano, centrocampista del Torino e della nazionale venezuelana, della quale è capitano. È soprannominato El General. Rincón è un mediano che può giocare come centrocampista di destra o, in casi estremi, come terzino destro. Abile negli anticipi, nei contrasti e nelle chiusure difensive, duro negli interventi, è dotato di un discreto controllo palla. Dotato di esplosività sia nel breve ...

Colpo a casa di Rincon nel centro di Torino - spariti orologi e gioielli : orologi, gioielli e premi per diecimila euro. È questo il bottino dei ladri che, domenica, si sono intrufolati nell'appartamento di Tomas Rincon, centrocampista trentenne del Torino e capitano della ...