Torino | Mazzarri | ' Vittoria meritata Ma potevamo giocare meglio'

Il Torino di Mazzarri batte l’Inter che va a meno 8 dal Napoli : Gol di Izzo Walter Mazzarri serve la sua vendetta sportiva. Il suo Torino batte 1-0 l’Inter di Spalletti. Gol di Izzo il calciatore di Scampia che proprio Mazzarri aiutò a non abbandonare il mondo del pallone. Rete nel primo tempo su colpo di testa. L’Inter ha provato a reagire ma non ha costruito grandi palle gol. Spalletti ha fatto tre cambi, è entrato anche Nainggolan ma l’inerzia del match non è cambiata. Nel finale espulso ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Inter squadra top - vietato sbagliare» : Torino - "I nerazzurri sono una squadra top, sono terzi in classifica e sono una delle squadre più fisiche del campionato. Ma al di là delle loro forze dobbiamo cercare di non fare più gli errori che ...

Torino - Mazzarri : "Inter squadra top - ma vincere può essere la svolta" : "Bisogna incrementare le vittorie, su questo non ci piove". Walter Mazzarri lancia il suo Toro all'assalto "di una squadra top, che non a caso è terza in classifica", guidata da un tecnico amico "col ...

Torino - Mazzarri : 'Contro l'Inter con la carica di Valentino Mazzola' : Torino - ' La forza dell'Inter, terza in classifica non la scopriamo certo oggi. Non dobbiamo piú commettere gli errori fatti nelle ultime partite, perché anche l'Inter é una squadra che ti punisce ...

Torino-Inter : Zaza titolare? Mazzarri prepara la mossa anti Inter : Simone Zaza nell’undici titolare? Probabile. Si chiamano tentazioni. E quella del tridente, con Zaza insieme a Iago e Belotti, è una tentazione che cresce di ora in ora nella testa di Walter Mazzarri.Di certo, non è una soluzione impossibile, qualcosa in più di una semplice ipotesi. Assetto e strategie ruotano intorno a Daniele Baselli. Tutto dipende da lui: se nelle prossime quarantotto ore darà garanzie sulla sua tenuta atletica sarà un ...

Torino-Inter - probabili formazioni : Mazzarri ritrova Izzo : TORINO INTER probabili formazioni – Dopo il pareggio per 0-0 contro il Sassuolo nell’ultima gara di campionato, l’Inter è chiamata subito al riscatto contro il Torino. Come riporta il portale Sky Sport “un match storicamente ricco d’insidie per la squadra allenata da Spalletti: la formazione nerazzurra ha vinto solo una delle ultime sei partite di […] L'articolo Torino-Inter, probabili formazioni: Mazzarri ...

Torino - l’ultima idea per la mediana di Mazzarri : Torino pronto ad acquistare un centrocampista per sopperire all’addio di Roberto Soriano finito al Bologna nella finestra invernale Il Torino ha impellente bisogno di un centrocampista. Dopo l’addio di Soriano, la rosa granata è numericamente in difficoltà in mediana e mister Mazzarri ha dunque chiesto alla società un uomo di qualità in mezzo. L’ultima indiscrezione, rivelata da Tuttosport, parla di un interessamento per ...

Torino - Mazzarri dopo la sconfitta con la Roma : 'Giochiamo bene - ma troppe ingenuità' : Parecchio rammarico per Walter Mazzarri , che al termine dell'incontro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prova dei suoi. "E' un peccato " ha detto l'allenatore granata -, fino ...

Torino : Mazzarri - abbiamo dormito : ANSA, - ROMA, 19 GEN - In casa Torino c'è rammarico per il ko con la Roma. "Siamo partiti bene, poi abbiamo commesse troppe ingenuità, che paghiamo a caro prezzo - l'analisi di Mazzarri -. Eravamo in ...

Torino - Mazzarri : 'Commesse troppe ingenuità che paghiamo a caro prezzo' : ROMA - 'Commesse troppe ingenuità, che paghiamo a caro prezzo. Zaniolo a terra riesce per due volte a tirare in porta senza che nessuno riesca ad ostacolarlo nel gol dell'1-0. Errore nostro o merito ...

Torino - Mazzarri : 'Zaniolo? Siamo stati ingenui. Belotti di solito quei gol li fa...' : Walter Mazzarri , allenatore del Torino , ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma: ' Siamo stati ingenui, sopratutto sul gol di Zaniolo . Non si può permettere a un giocatore di tirare due volte da terra, bastava essere un po' più reattivi per ...

Torino - Mazzarri tra errori e rimpianti : 'Noi spesso spegniamo la lampadina...' : 'Purtroppo commettiamo sempre grandi ingenuità, e le paghiamo poi caro'. E' un carico di rimpianto quello che Mazzarri si porta in sala stampa dopo la sconfitta di Roma. 'Anche oggi, ad esempio in ...

Roma-Torino - conferenza Mazzarri : “Ho tanti assenti ma saremo tosti” : ROMA TORINO conferenza Mazzarri – Tante assenze nel Torino, che ricomincia il campionato dalla trasferta contro la Roma. Avversario non dei migliori per chi deve scrollarsi di dosso l’eliminazione dalla Coppa Italia, “ma il calcio è fatto anche di delusioni e bisogna reagire subito. Siamo tutti arrabbiati e spero che quello che abbiamo dentro si […] L'articolo Roma-Torino, conferenza Mazzarri: “Ho tanti assenti ma ...