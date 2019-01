Torino-Inter | Spalletti | ' Perisic? Se non vuole giocare | starà fuori'

Il Torino batte l'Inter - decide gol di Izzo : Sconfitta per l'Inter in casa del Torino. All'Olimpico finisce 1-0. A decidere la partita è un colpo di testa di Armando Izzo al 35' del primo tempo. Nella ripresa i nerazzurri provano a reagire ma il ...

Torino-Inter - Mazzarri : 'Fatto salto di qualità - ora sempre cattivi'. Belotti : 'C'era grande voglia di vincere' : ... ma protagonista di una partita di enorme sacrificio: " Diciamo che c'era grande voglia di vincere , da parte mia e della squadra " le sue parole nel post gara a Sky Sport - la vedevo negli occhi dei ...

Serie A Torino-Inter 1-0 - il tabellino : Calci d'angolo: 7-5 per l'Inter La cronaca Classifica Serie A Serie A Inter Torino Izzo Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Il Torino di Mazzarri batte l’Inter che va a meno 8 dal Napoli : Gol di Izzo Walter Mazzarri serve la sua vendetta sportiva. Il suo Torino batte 1-0 l’Inter di Spalletti. Gol di Izzo il calciatore di Scampia che proprio Mazzarri aiutò a non abbandonare il mondo del pallone. Rete nel primo tempo su colpo di testa. L’Inter ha provato a reagire ma non ha costruito grandi palle gol. Spalletti ha fatto tre cambi, è entrato anche Nainggolan ma l’inerzia del match non è cambiata. Nel finale espulso ...