Torino-Inter 1-0 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

VIDEO Torino-Inter 1-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Izzo decisivo di testa - i nerazzurri crollano : Il Torino ha sconfitto l’Inter per 1-0 grazie al gol di Izzo, i granata hanno sconfitto i nerazzurri di fronte al proprio pubblico e hanno così festeggiato con pieno merito nel giorno del centesimo anniversario di Valentino Mazzola. Il colpo di testa del difensore al 35′ ha messo in croce gli uomini di Spalletti e hanno fatto volare i ragazzi di Mazzarri. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Torino-Inter ...

Torino-Inter 1-0 - Serie A : un colpo di testa di Izzo stende i nerazzurri - colpaccio dei granata : Il Torino ha sconfitto l’Inter per 1-0 nel match valido per la 21^ giornata della Serie A, i granata festeggiano di fronte al proprio pubblico nel giorno del centesimo anniversario della nascita di Valentino Mazzola e si confermano al decimo posto in classifica in piena lotta per un posto in Europa mentre i nerazzurri crollano contro pronostico. I ragazzi di Luciano Spalletti si trovano sempre al terzo posto con cinque punti di vantaggio ...

Il Torino di Mazzarri batte l’Inter che va a meno 8 dal Napoli : Gol di Izzo Walter Mazzarri serve la sua vendetta sportiva. Il suo Torino batte 1-0 l’Inter di Spalletti. Gol di Izzo il calciatore di Scampia che proprio Mazzarri aiutò a non abbandonare il mondo del pallone. Rete nel primo tempo su colpo di testa. L’Inter ha provato a reagire ma non ha costruito grandi palle gol. Spalletti ha fatto tre cambi, è entrato anche Nainggolan ma l’inerzia del match non è cambiata. Nel finale espulso ...

Torino-Inter : 0-0 La Diretta Spalletti sceglie il 3-5-2 con Martinez e Icardi : Super classica del calcio italiano, Torino ed Inter si sono affrontate nel capoluogo piemontese per ben 74 volte, con i granata usciti vittoriosi in 24 occasioni a fronte dei 27 successi dell'Inter e ...

