Torino-Inter | 0-0 La Diretta Spalletti sceglie il 3-5-2 con Martinez e Icardi

Torino-Inter LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali TORINO , 3-5-2, : Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Ansaldi, Lukic, Aina; Belotti, Zaza. All.: Mazzarri INTER , 3-5-2, : Handanovic; de Vrij, Skriniar, Miranda; ...

Torino-Inter - le formazioni ufficiali : Torino-Inter, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 21^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Torino ed Inter in una partita che si preannuncia scoppiettante. La squadra nerazzurra alla ricerca dei tre punti su un campo comunque molto difficile, i granata invece hanno speranze di Europa League, ecco le formazioni ufficiali. Torino-Inter, le formazioni ufficiali Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, ...

Torino-Inter : dubbi Perisic-Politano - arbitra Maresca : Oggi domenica 27 gennaio (ore 18.00) i nerazzurri affrontano il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino, nel match valido per la 21^ giornata della Serie A TIM 2018/19.L’Inter di Luciano Spalletti, dopo il pareggio casalingo a reti inviolate contro il Sassuolo, è attesa dalla prima trasferta del 2019.L’Inter affronta il suo ex allenatore Walter MazzarriL’ultimo precedente a Torino tra le due formazioni risale allo scorso 8 ...

Torino-Inter - la luce davanti la accendono Brozovic e Falque : Le fonti della manovra offensiva di Torino e Inter sono Iago Falque e Marcelo Brozovic: ruoli diversi, momenti di forma diversi, simile impatto sui motori delle rispettive macchine. Sono quelli che possono girare la chiavetta e mettere in moto.Il regista BrozovicL’importanza di avere Brozo, per Spalletti, è ormai una realtà conclamata, di quelle che non hanno più bisogno di dimostrazioni. Va così dal marzo scorso, da quando il tecnico lo ...

Inter - novità Lautaro contro il Torino : ancora fuori Nainggolan? : Ci sarà qualche novità nell'undici di partenza dell' Inter nella trasferta sul campo del Torino. La Gazzetta dello Sport rivela che Spalletti sta pensando a 4-3-2-1 con Joao Mario e Lautaro Martinez alle spalle di Mauro Icardi . ancora fuori Radja Nainggolan , pronto ad essere gettato nella mischia a gara in corso.

Diretta Torino-Inter - la partita di oggi visibile in tv e streaming su Sky Sport e SkyGo : oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 18.00 si disputa uno tra i match più attesi di questa 21esima giornata di Serie A, ovvero quello tra il Torino di Mazzarri e l’Inter di Spalletti. I primi si trovano al 12esimo posto in classifica, mentre gli ospiti devono preservare il terzo posto dal momento che risentono del 'fiato sul collo' dei rossoneri a meno 5. La partita sarà visibile in televisione e in streaming. Dove vedere la partita Torino-Inter ...

Inter. Luciano Spalletti : A Torino “Sarà una partita molto fisica” : Vietato sbagliare contro i granata oggi alle 18. “Sarà una partita molto fisica” sottolinea mister Luciano Spalletti. Il tecnico dell’Intere

Il Torino sfida l’Inter tra le mura amiche : la gara in esclusiva su Sky : I nerazzurri si presentano a Torino con l'obiettivo di consolidare il terzo posto, Mazzarri invece vuole agganciare il gruppo di testa. L'articolo Il Torino sfida l’Inter tra le mura amiche: la gara in esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.