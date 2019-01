Torino | a 100 anni dalla nascita di Valentino Mazzola | pronipote in campo con il numero 10

Maltempo Torino - emergenza freddo : “Difficile un’accoglienza al 100% - ma misure per metà homeless” : ”Offrire un rifugio caldo e sicuro al 100% di chi non ha un posto dove andare e soprattutto nei mesi più freddi necessita di una sistemazione non è possibile, sia perchè c’e’ sempre qualcuno che rifiuta l’accoglienza, sia perchè ci sono sempre persone nuove che hanno bisogno di aiuto, ma come amministrazione ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di più per migliorare il servizio”. A parlare è Sonia Schellino, ...