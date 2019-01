Tennis | WTA Newport Beach 2019 | Bianca Andreescu rimonta e batte Jessica Pegula

Tennis - Simona Halep non sarà più la numero 1 WTA. In quattro per la successione - Petra Kvitova in pole : Simona Halep da lunedì non sarà più numero uno al mondo: la vittoria della ceca Petra Kvitova contro l’australiana Ashleigh Barty detronizza la Tennista romena ed apre la lotta alla successione. Sono quattro le pretendenti alla vetta WTA: la nipponica Naomi Osaka, l’ucraina Elina Svitolina e le ceche Karolina Pliskova e, appunto, Petra Kvitova. Di queste quattro soltanto Pliskova è già stata numero uno, mentre Kvitova al massimo è ...

Tennis - Ranking WTA (14 gennaio 2019) : risale Petra Kvitova - perde una posizione Camila Giorgi : Alla vigilia degli Australian Open ecco la graduatoria con la quale si presentano le donne al primo Slam stagionale: guadagna due posti la ceca Petra Kvitova, che scavalca in un colpo solo l’ucraina Elina Svitolina e l’altra ceca Karolina Pliskova. Per il resto nessuna variazione tra le prime dieci al mondo. Top 10 WTA (Ranking al 14.01.2019) 1 Simona Halep (Romania) 6642 2 Angelique Kerber (Germania) 5505 3 Caroline Wozniacki ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Petra Kvitova doma Ashleigh Barty al termine di una lunga battaglia e fa suo il torneo : Va alla ceca Petra Kvitova la finale del torneo WTA Premier di Sydney: sul cemento outdoor australiano, al termine di una battaglia sportiva durata due ore e venti minuti, esce sconfitta la beniamina di casa Ashleigh Barty, rimontata e battuta con il punteggio finale di 1-6 7-5 7-6 (3). Nel primo set c’è il dominio assoluto di Barty, che in appena 27 minuti fa sua una partita senza storia, illudendo il pubblico di casa e, forse, se stessa, ...

Tennis - WTA Hobart 2019 : Sofia Kenin vince il suo primo titolo - battuta nettamente la Schmiedlova in finale : primo titolo WTA in carriera per Sofia Kenin: l’americana (nata a Mosca quasi per caso, dato che la famiglia s’è subito spostata negli States) ha superato in finale la slovacca Anna Karolina Schmiedlova col punteggio di 6-3 6-0. La Kenin, vent’anni, si guadagna così anche l’approdo tra le prime 40 del mondo: sarà numero 37 nel ranking mondiale che verrà pubblicato lunedì. Il primo set rimane in equilibrio fino al 3 pari. ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : la finale sarà tra Ashleigh Barty e Petra Kvitova. Battute Kiki Bertens ed Aliaksandra Sasnovich : La finale del torneo WTA Premier di Sydney (Australia) vedrà opposte la padrona di casa Ashleigh Barty, che ha battuto in rimonta la testa di serie numero 7, l’olandese Kiki Bertens, con lo score di 6-7 (4) 6-4 7-5, e la ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 5, che ha asfaltato la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich con il netto punteggio di 6-1 6-2. Nella prima semifinale l’australiana Ashleigh Barty batte ...

Tennis - WTA Hobart 2019 : prima finale in carriera per Sofia Kenin - sfiderà Anna Karolina Schmiedlova : finale inedita, quella del torneo WTA di Hobart: a sfidarsi saranno Anna Karolina Schmiedlova e Sofia Kenin. La ceca supera in tre set (7-6(2) 4-6 6-2) la svizzera Belinda Bencic, mentre l’americana è in grado di prevalere per 6-2 6-4 sulla francese Alizé Cornet. La prima semifinale, una vera battaglia, dura oltre due ore e mezza, e quasi la metà di questo tempo è occupata dal solo primo set. Quasi ogni gioco è estremamente lottato, ...

WTA Sydney – La pioggia non ferma Petra Kvitova : la Tennista ceca batte Kerber e accede alla semifinale : Petra Kvitova si aggiudica il big match dei quarti di finale del WTA di Sydney: la tennista ceca, dopo la pausa per la pioggia, supera Kerber e stacca il pass per la semifinale La pioggia scende copiosa su Sydney, ma non ferma lo spettacolo del tennis. Al massimo, lo rallenta. Dopo una lunga pausa che ha interrotto l’incontro dopo i primi game, il big match dei quarti di finale fra Petra Kvitova e Angelique Kerber è proseguito senza ...

WTA Sydney – Kiki Bertens regola Putintseva : la Tennista olandese accede alla semifinale in meno di 1 ora : Kiki Bertens supera senza troppa difficoltà Yulia Putintseva: la tennista olandese si impone con un doppio 2-6 in meno di un’ora di gioco Dopo l’exploit contro Sloane Stephens nella giornata di ieri, il cammino di Yulia Putintseva all’interno del WTA di Sydney si ferma ai quarti di finale. La tennista kazaka si arrende in 59 minuti contro una solida Kiki Bertens, attualmente numero 9 del ranking mondiale femminile e premiata la scorsa ...

Tennis - WTA di Hobart : cadono le ‘stelle’ Garcia e Buzarnescu : Garcia e Buzarnescu già fuori nel torneo WTA di Hobart, appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open Subito sorprese nell'”Hobart International”, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in cemento della città neozelandese, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (insieme a Sydney). E’ uscita di scena ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Camila Giorgi lotta ma cede ad Angelique Kerber in due set. L’azzurra esce di scena nel secondo turno : Niente da fare per Camila Giorgi nel WTA di Sydney (Australia). L’azzurra è stata sconfitta dalla tedesca (n.2 del mondo) Angelique Kerber con il punteggio di 7-6 (3) 6-2 in 1 ora e 45 minuti di gioco nel secondo turno del torneo sul cemento australiano. L’azzurra, autrice di un buon incontro soprattutto nel primo parziale, non ha gestito a dovere i punti importanti del confronto, aspetto nel quale invece “Angie” è stata ...

Ranking Wta Tennis - la classifica aggiornata : Camila Giorgi è 27esima - unica nelle prime 100 : Il Ranking WTA di questo inizio 2019 non si può propriamente considerare scintillante per quanto riguarda l’Italia. nelle prime 100 classificate, infatti, troviamo solamente Camila Giorgi al numero 27, mentre tutte le altre sono oltre la 114esima posizione di Sara Errani. Al comando, invece, rimane saldamente la rumena Simona Halep davanti a Angelique Kerber e Caroline Wozniacki. Salgono di un gradino, in quarta e quinta posizione, Naomi ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Camila Giorgi più forte di Tomljanovic e della pioggia. L’azzurra sfiderà Kerber : Camila Giorgi supera la wild card australiana Ajla Tomljanovic con un doppio 6-3 in poco meno di un’ora e mezza di gioco e approda così al secondo turno del WTA Premier di Sydney: sul cemento outdoor australiano l’azzurra sarà ora opposta alla tedesca Angelique Kerber, numero due del seeding. Il match inizia in forte ritardo a causa dei continui rinvii per pioggia, che stravolgono il programma del combined: le due giocatrici scendono ...

Tennis - WTA Brisbane 2019 : Karolina Pliskova batte Lesia Tsurenko in tre set ed apre l’anno con il 12° torneo vinto in carriera : Karolina Pliskova vince il torneo WTA di Brisbane. La ceca supera l’ucraina Lesia Tsurenko con il punteggio di 4-6 7-5 6-2, conquistando così il proprio dodicesimo torneo in carriera. La Tsurenko, nel secondo set, arriva a due punti dalla vittoria, ma la Pliskova rimonta e supera l’avversaria facendo uso di tutte le armi a propria disposizione. Curiosamente, le due giocatrici torneranno ad affrontarsi entro le prossime 48 ore: il ...

Tennis - WTA Auckland 2019 : Julia Goerges in rimonta si impone contro Bianca Andreescu : E’ la tedesca Julia Goerges (n.14 del mondo) ad aggiudicarsi il WTA di Auckland (Nuova Zelanda), sconfiggendo in finale la canadese (n.152 WTA) Bianca Andreescu con il punteggio di 2-6 7-5 6-1 in 1 ora e 44 minuti di partita. Una vittoria in rimonta per la teutonica che ha saputo ritrovare il proprio Tennis nella seconda frazione, facendo la differenza nella terza al cospetto di un’avversaria estremamamente giovane (18 anni) e ...