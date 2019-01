Tennis, Djokovic vince Australian Open

: #Nadal era reduce dal suo miglior tennis sul duro. Ma non basta per scalfire i colpi glaciali di #Djokovic Feroce,… - angelomangiante : #Nadal era reduce dal suo miglior tennis sul duro. Ma non basta per scalfire i colpi glaciali di #Djokovic Feroce,… - SuperTennisTv : ?? INARRESTABILE e INGIOCABILE @DjokerNole ?? Djokovic è il RE?? di Melbourne per la 7^ volta in carriera... mai ness… - Eurosport_IT : Novak Djokovic riesce nell'impossibile: Rafa Nadal non aveva mai perso una finale di uno Slam per 3 set a zero ??… -

Il serbo Novak, numero uno del mondo e del seeding,travolge in tre set (63 62 63) lo spagnolo Rafa Nadal (2) e si aggiudica gli.Per il 32enne di Belgrado si tratta del settimo trionfo a Melbourne che gli permette di superare il recordo che deteneva con Roger Federer e Roy Emerson, il 15° in un torneo dello Slam. Partita senza storia,durata appena 2h6'prende subito il comando delle operazione,mentre Nadal fatica non poco per conquistare appena 8 game ed evitare così una figura ancora più brutta.(Di domenica 27 gennaio 2019)