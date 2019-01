Tennis |  Djokovic domina Nadal e vince Open Australia

agi

: Tennis, Australian Open, Djokovic domina il francese Pouille. E ora c?è Nadal - infoitsport : Tennis, Australian Open, Djokovic domina il francese Pouille. E ora c?è Nadal -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Novak Djokovic ha battuto con un gioco imperioso Rafael Nadal nella finale deglidid', e ha conquistato così il suo settimo titolo nel torneo di Melbourne. Punteggio finale per il serbo 6-3, 6-2, 6-3 ottenuto in sole due ore e 4 minuti: numeri che riflettono il suo dominio sul campo della Rod Laver Arena. Djokovic ha così ottenuto il suo quindicesimo titolo di Grand Slam e diventa il re negli annali del torneo, superando Roger Federer e Roy Emerson, che hanno entrambi vinto per sei volte glid'