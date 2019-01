Tennis | dal garage di nonna a Melbourne Trionfo di Musetti tra gli under 18

Tennis - Australian Open : Nadal sfida Djokovic - finale da record : MELBOURNE - Una finale destinata a scrivere nuovi record. Novak Djokovic e Rafael Nadal si incontrano per la 53ma volta, la 25esima volta in una finale. Per l'ottava, in palio c'è uno Slam. Hanno ...

Il grafene - leggero e resistente : dal Tennis alle auto elettriche : MENO DI 10 MINUTI Avremo un mondo al … grafene anche nell'a mobilità del futuro? La sperimentazione avanza, le aziende parlano di nuove batterie sicuramente entro il 2021 se non prima. Ma c'è ...

Tennis - Australian Open : Nadal domina Tsitsipas e vola in finale : MELBOURNE - E' finito il tempo di Stefanos Tsitsipas . Rafa Nadal , invece, il tempo continua a sconfiggerlo. Lo spagnolo domina la sua sesta semifinale all'Australian Open 6-2 6-4 6-0 e raggiunge la ...

Tennis - Naomi Osaka 'sbiancata' dal suo sponsor. Polemiche in Giappone : Naomi Osaka è una delle Tennisti più forti e promettenti in circolazione. La Giapponese, infatti, a soli 20 anni ha già vinto un torneo del Grande Slam, la discussa finale contro la padrona di casa Serena Williams. La classe '97 questa notte affronterà l'ucraina Elina Svitolina nei quarti di finale degli Australian Open, con in palio la semifinale del primo torneo del Grande Slam di questa stagione. Sulla maglietta della Osaka in questo torneo ...

Tennis - Australian Open : Tsitsipas non si ferma - in semifinale contro Nadal : MELBOURNE - Continua la marcia di Stefano Tsitsipas. Il 20enne greco, dopo aver eliminato Federer agli ottavi di finale, accede alle semifinali degli Australian Open grazie al successo sullo spagnolo ...

Tennis : Roger Federer e il ritorno al Roland Garros dal sapor d’addio : “Sono in una fase in cui voglio fare quello che mi piace. Ho la sensazione che non sia necessario un lungo stop. Giocherò il Roland Garros“, con queste parole in conferenza stampa Roger Federer aveva stupito tutti per tempi e modi. Sì perché, dopo la sconfitta contro il talentuoso greco Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli Australian Open 2019, non ci si aspettava un annuncio del genere da parte dello svizzero. Ma a Roger ...

Australian Open - Tsitsipas batte Federer : chi è il 20enne greco che ora punta a scalzare i “vecchi” dal trono del Tennis : Un passaggio di consegne che ricorda quel Wimbledon 2001, quando un giovane Roger Federer batté l’allora 31enne Pete Sampras. Il 2oenne greco Stefanos Tsitsipas raggiunge il suo primo quarto di finale agli Australian Open, eliminando agli ottavi proprio Federer – vincitore in terra Australiana in sei occasioni e detentore del titolo – con il risultato di 6-7 7-6 7-5 7-6. Tsistipas diventa così anche il primo giocatore del suo ...

Tennis. Australian Open : Tiafoe sorprende Dimitrov - nei quarti sfida Nadal : MELBOURNE - Per i suoi 21 anni, Frances Tiafoe si regala il primo quarto di finale Slam. Statunitense auto-didatta con un tennis atipico ed esplosivo diventato anche meno istintivo, Tiafoe ha ...