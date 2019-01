Tennis | Australian Open | la finale dei record Djokovic-Nadal 6-3

Australian Open 2019 - finale/ Diretta Djokovic Nadal : tutto pronto! Info tv e streaming - Tennis maschile - : Diretta Australian Open 2019, streaming video e tv: Novak Djokovic e Rafa Nadal si affrontano nella finale maschile, ennesimo capitolo della sfida.

Tennis - la giapponese Naomi Osaka vince gli Australian Open e diventa la nuova numero 1 del mondo : Il Tennis femminile ha una nuova numero 1 del mondo: è la 21enne giapponese Naomi Osaka, che oggi ha vinto a Melbourne gli Australian Open battendo in finale la ceca Petra Kvitova col punteggio di 7-6, 5-7, 6-4. Per la Osaka si tratta del secondo torneo del Grande Slam consecutivo vinto, dopo lo Us

Australian Open 2019 : Naomi Osaka - la nuova regina silenziosa nel Tennis si conferma a Melbourne : E’ definitivamente nata una stella? Chissà…Di sicuro se pensiamo a quasi 12 mesi fa, la giapponese Naomi Osaka orbitava attorno alle posizioni poco nobili della graduatoria mondiale del tennis. La sua 72esima piazza non poteva lasciar presagire quel che poi sarebbe accaduto. Ebbene, Naomi, che alla voce “cognome” ha quello della città dove è nata (figlia di una giapponese e di un haitiano, ma residente in Florida da ...

LORENZO MUSETTI HA VINTO GLI AUSTRALIAN OPEN JUNIORES/ Video - chi è il 16enne speranza del Tennis italiano : LORENZO MUSETTI ha VINTO gli AUSTRALIAN OPEN JUNIORES: il giovane tennista di Carrara, a soli 16 anni, è forse la migliore speranza del movimento italiano.

Tennis - Australian Open junior : Musetti nella storia - primo trionfo italiano : MELBOURNE - Sorride e un po' si emoziona quando riceve il trofeo da una leggenda come Ivan Lendl. Lorenzo Musetti è il primo italiano a vincere l'Australian Open junior. Carrarese, classe 2002, Ha ...

Tennis – Derby azzurro in semifinale agli Australian Open Junior - la soddisfazione di Binaghi : “è il frutto dell’ottimo lavoro della Federazione” : Binaghi soddisfatto degli ottimi risultati a livello giovanile del Tennis azzurro: le parole del Presidente della FederTennis alla vigilia del Derby azzurro in semifinale agli Australian Open Junior “Siamo felici dei grandi risultati di questi nostri ragazzi all’Australian Open Junior. Sono il frutto dell’ottimo lavoro che la FederTennis (Fit) ha fatto e che speriamo possa dare frutti nel prossimo decennio“. Il ...