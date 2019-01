Superbike Test Portimao Primo giorno nel segno di Rea

Superbike - Test Portimao 2019 : Jonathan Rea fa il vuoto nel Day-1 - Ducati ancora indietro : Tanto per cambiare è di Jonathan Rea (Kawasaki) il miglior tempo della prima giornata dei Test riservati alla Superbike sul circuito di Portimao, Portogallo, in vista della stagione 2019. La domenica in terra lusitana ha preso il via con qualche goccia di pioggia, ma con il passare dei minuti ha trionfato il sole con buone temperature. Il quattro volte campione del mondo ha fissato un ottimo 1:42.195 relegando tutti gli altri a quasi mezzo ...

Superbike - Winter Test - Portimao : aggiornamenti dal Portogallo : Il Campione del mondo in carica questa mattina ha montato sulla sua moto nuovi pezzi. Un altro inglese sta dimostrando di voler essere tra i leader del Campionato. Alex Lowes , Pata Yamaha WorldSBK, ...

Superbike in Portogallo per gli ultimi test : PORTIMAO - Chiusi i test di Jerez, il paddock del Mondiale Superbike si sposta il 27 e il 28 gennaio a Portimao, in Portogallo, per perfezionare i dettagli con le ultime prove pre-stagionali. La ...

Superbike 2019 - test Jerez - Laverty : 'Abbiamo un grande potenziale' : A Jerez è finita l'attesa per il Team Go Eleven e Eugune Laverty che hanno potuto scendere in pista per la prima volta con l'attesissima Panigale V4 R. Il giorno 1 dei test, con pista molto sporca e ...

Superbike 2019 - test Jerez - Razgatlioglu velocissimo : C'è soddisfazione nel team Puccetti che lascia Jerez alla volta di Portimao dove tra domani e lunedi si svolgerà l'ultima sessione di test in Europa per la Superbike, prima di ritornare in pista in ...

Superbike - Test Portimao 2019 : tutti a caccia di Jonathan Rea negli ultimi test prima della partenza per l’Australia : Dopo la due giorni di test di Jerez de la Frontera continua il percorso d’avvicinamento verso la prima tappa del Mondiale Superbike 2019 con altre due giornate di prove sul circuito portoghese di Portimao. I team si spostano così in Portogallo per perfezionare gli ultimi dettagli e prendere le ultime decisioni strategiche sulle moto in vista della partenza per l’Australia, dove comincerà ufficialmente il Campionato con il primo ...

Superbike. Test Jerez - Yamaha : ottimi risultati : La due giorni di Test a Jerez si è conclusa con soddisfazione per il team Yamaha Pata WorldSBK . Lowes e van der Mark hanno utilizzato il day-1 in Andalusia per confermare le modifiche di set up ...

Superbike - Test Jerez. Melandri fatica con le gomme nuove : ... piazzando un ottimo 1'40.075 che gli è valso il sesto crono di giornata , a 0.915 da Rea, È stato un Test molto positivo per noi " dice il due volte campione del mondo , SS600 nel 2018 e Moto3 nel ...

Superbike - test Jerez : Kawasaki si conferma al top : Se il quattro volte campione del mondo SBK Jonathan Rea davanti a tutti nei test di Jerez non fa notizia, le ottime performance del compagno Haslam e del giovane Razgatlioglu dimostrano come ad Akashi abbiano fatto un ulteriore passo ...

Superbike : Rea chiude al comando i test di Jerez : Jerez - Jonathan Rea ha chiuso in testa la seconda giornata di test della SuperBike a Jerez. IL pilota della Kawasaki ha terminato il day2 con un crono di 1'39.160 davanti ad Alex Lowes della Pata ...

Superbike - Primi test del 2019 conclusi a Jerez per il team Aruba.it Racing - Ducati : Ecco i risultati dei Primi test di stagione del team Aruba.it Racing Ducati di Superbike Dopo un inizio positivo ieri, il team Aruba.it Racing Ducati ha concluso i Primi test del 2019 a Jerez de la ...

Superbike - test Jerez day-2 : Rea davanti a tutti : Prosegue la crescita di Cortese , campione del mondo uscente Supersport 600, che stacca il sesto crono a 0.9" da Rea, precedendo v.d. Mark e Melandri , l'italiano ha un gap di circa 1.3 dal leader,. ...

Superbike - Test Jerez 2019 : Jonathan Rea chiude al comando il Day-2 e sfiora il tempo di Bradl con la Honda MotoGP : Jonathan Rea (Kawasaki) inizia con il piede giusto anche il suo 2019 e conclude al comando la due giorni di Test riservati alla Superbike di Jerez de la Frontera. Il campione del mondo in carica ha chiuso la sua giornata con il tempo di 1:39.160 (per fare un esempio a novembre si fermò sull’1:38.713 ma con temperature decisamente migliori per girare) sfiorando addirittura il tempo di Stefan Bradl che ha girato con la Honda pronta per il ...