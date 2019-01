Strazio a C'è Posta per Te - pure Gerry Scotti piange per il papà 'supereroe' : La prima storia di "C'è Posta per Te" è quella di un padre esemplare. Michele sente il bisogno di ringraziare il papà Francesco per l'affetto e l'educazione che ha ricevuto nonostante fosse bloccato ...

C'è posta per te - Maria De Filippi chiude tra le lacrime : 'Aspetti che mi venga un altro infarto?' - lo Strazio : Si chiude malissimo l'ultima storia di C'è posta per te , con Maria De Filippi costretta a chiudere la busta. I genitori di Leo , siciliani emigranti in Belgio, cercano di ricucire il rapporto con il ...

C'è posta per te - Maria De Filippi chiude tra le lacrime : "Aspetti che mi venga un altro infarto?" - lo Strazio : Si chiude malissimo l'ultima storia di C'è posta per te, con Maria De Filippi costretta a chiudere la busta. I genitori di Leo, siciliani emigranti in Belgio, cercano di ricucire il rapporto con il loro figlio maggiore e la loro nipotina dopo una pesante storia di lavoro, debiti non pagati e screzi

Camila Cabello ha postato il primo video dallo studio di regiStrazione al lavoro sul nuovo disco : CC2 sta arrivando! The post Camila Cabello ha postato il primo video dallo studio di registrazione al lavoro sul nuovo disco appeared first on News Mtv Italia.