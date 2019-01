Stop ad atleti Israele | tolti alla Malaysia i mondiali paralimpici di nuoto

Atletica – Esordio promettente di Trost a HuStopece nel salto : Fabbi super nel lancio del peso a Vienna : Due segnali incoraggianti in due diverse discipline per gli azzurri dell’Atletica impegnati quest’oggi: Alessia Trost firma un promettente 1.94 nel salto a Hustopece; Leonardo Fabbri fa il miglior lancio degli ultimi 16 anni a Vienna Atletica, Trost Esordio promettente: 1,94 A Hustopece Incoraggiante Esordio per Alessia Trost a Hustopece. Il bronzo mondiale indoor del salto in alto apre il 2019 a quota 1,94, risultato che ...

Atletica – Alessia Trost - prima tappa a HuStopece : Sabato 26 gennaio il bronzo mondiale indoor dell’alto debutta in Repubblica Ceca per le prime risposte verso gli Europei indoor di Glasgow. In pedana anche Rossit. Fabbri nel peso a Vienna Hustopece per incassare le prime risposte. Alessia Trost debutta sabato 26 gennaio, alle 17, in Repubblica Ceca nel tradizionale meeting indoor dedicato al salto in alto. La 25enne delle Fiamme Gialle, bronzo ai Mondiali indoor di Birmingham, ...

Juventus - Mandzukic rischia un mese di Stop : si spera in un suo rientro contro l'Atletico : Per la Juventus da questa sera scatterà un periodo piuttosto intenso fra Coppa Italia, Supercoppa italiana, Serie A e Champions League. I bianconeri lavoreranno per essere al top in tutte queste competizioni. Per i primi match del 2019, però, la Juve dovrà rinunciare a Mario Mandzukic. Il croato si è fatto male giovedì mattina durante l'allenamento e ha accusato un problema ai flessori. Questo infortunio non sembra essere di live entità e anche ...

Coppa del Re - Griezmann salva l'Atletico. Simeone - Stop col Girona : 1-1 : Due reti, una per parte, e una valanga di emozioni nell'andata degli ottavi tra Girona e Atletico. Senza la guida di Simeone, sostituito dal "Mono" Burgos causa squalifica, i Colchoneros in formazione ...

Juventus - Juan Cuadrado operato al menisco : tre mesi di Stop - salterà l'Atletico Madrid : Tre mesi di stop. Juan Cuadrado, centrocampista colombiano della Juventus, "è stato sottoposto a trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate nel traumatismo subito durante la partita di Champions League giocata a Bern