Stefania Prestigiacomo a bordo della Sea Watch esplode dentro Forza Italia

huffingtonpost

: Stefania Prestigiacomo, dall’esordio in Forza Italia al blitz sulla Sea Watch 3 Video - Corriere : Stefania Prestigiacomo, dall’esordio in Forza Italia al blitz sulla Sea Watch 3 Video - RaiNews : #SeaWatch3, la delegazione composta dai parlamentari Stefania Prestigiacomo, Riccardo Magi e Nicola Fratoianni, una… - Palladinev : RT @BachArturo: Io sono tutto tranne che vicino a Forza Italia. Però una cosa del genere non può essere scritta. Non deve essere nemmeno p… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Nella sua Siracusa,si è sentita di prendere l'iniziativa. È salita aSeaferma a un miglio dalla costa, raggiungendola con un gommone insieme ad altri due colleghi parlamentari di opposizione. "Non si può voltare la testa dall'altra parte. Non è la mia natura" sono state le paroledeputata di, nel motivare un gesto che ha fatto letteralmentere il suo partito.Un blitz sull'imbarcazione dell'ong tedesca, che attende da nove giorni con 47 migranti adi attraccare in un porto sicuro, insieme con Nicola Fratoianni di Sinistrana e a Riccardo Magi di +Europa. Non ha condiviso la decisione con i vertici del suo partito, ha scelto in autonomia di andare a controllare le condizioni dei migranti. Quei migranti che ieri Silvio Berlusconi chiedeva di far sbarcare subito....