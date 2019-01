Statali | al via i controlli della Finanza contro assenteismo e permessi facili

I pensionati in più sono un milione : Statali via da agosto : E tuttavia all'interno del ministero dell'Economia il pacchetto pensionistico complessivo - che comprende anche la proroga di opzione donna e Ape sociale e l'abolizione del meccanismo di adeguamento ...

I pensionati in più sono un milione : Statali via da agosto : E tuttavia all'interno del ministero dell'Economia il pacchetto pensionistico complessivo - che comprende anche la proroga di opzione donna e Ape sociale e l'abolizione del meccanismo di adeguamento ...

Pensioni - quota 100 via ad aprile. Per gli Statali si parte in agosto. Commissario all'Inps : Chi è nato entro il 1956 e ha lavorato senza interruzioni almeno dal 1980 potrà andare in pensione a partire da aprile: la cosiddetta ' quota 100 ' sperimentale per tre anni consente a chi ha maturato ...

Tagli agli investimenti. Statali : assunzioni rinviate. Spiagge : concessioni prorogate : Tra le misure previste nella manovra con i nuovi parametri previsto il saldo e stralcio per le cartelle esattoriali per chi è in difficoltà economiche. I Cinquestelle trovano i fondi per le buche di ...

Pensioni - quota 100 : gli Statali via a luglio e finestre mobili per controllare la spesa : Con la trattativa con la Commissione europea incanalata sul binario giusto, il governo ora potrà procedere più speditamente sulle sue due riforme bandiera: la riforma 'quota 100' delle Pensioni e il ...

P.a. - c'è il primo via libera al ddl concretezza |Ok alle impronte digitali per i dipendenti Statali : A regime il provvedimento prevede la verifica delle presenze dei dipendenti pubblici con impronte e nuovi sistemi di videosorveglianza. Non tutti i senatori d'accordo.