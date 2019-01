“Stai zitto negro” | frase razzista di un arbitro contro un giocatore | il presidente

sportfair

: RT @CaputaLuca: In provincia di Avellino durante una partita di calcio, categoria promozione, l’arbitro riprende il portiere (senegalese) d… - AntonioRepossi : RT @CaputaLuca: In provincia di Avellino durante una partita di calcio, categoria promozione, l’arbitro riprende il portiere (senegalese) d… - InterNapoli : Non solo Koulibaly, insulti al calciatore: 'Stai #Zitto, #Negro'. Squadra campana ritirata #Avellino #Ritira su… - murribo : RT @CaputaLuca: In provincia di Avellino durante una partita di calcio, categoria promozione, l’arbitro riprende il portiere (senegalese) d… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) E’ accaduto tutto in una partita del campionato di Promozione campana, i carabinieri di Avellino indagano “I miei ragazzi vanno rispettati, basta con questo sistema malato del calcio“. A parlare all’Adnkronos è ildella società del Serino calcio 1928, Donato Trotta, che ha ritirato la squadra da un indi promozione, dopo che l’ha rivolto insulti razzisti a undi colore durante la partita con il Real Sarno. In particolare, a quanto racconta ildella Società, l’avrebbe detto al portiere senegalese del Serino, la squadra di casa, ‘stai, negro‘.Da sempre accanto agli immigrati, Trotta, che è anche direttore della Cooperativa ‘La Fenice’, una onlus che si occupa di servizi per richiedenti asilo, non ci sta a subire queste “angherie” e chiede alla ...