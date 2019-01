Spagna | oggi i funerali di Julen | il bimbo è morto lo stesso giorno della caduta nel

Spagna - oggi i funerali di Julen : “Il bimbo è morto il giorno stesso della caduta nel pozzo” : Si terranno oggi, domenica 27 gennaio, nel cimitero di El Palo i funerali di Julen Rosello, il bimbo di 2 anni morto dopo essere caduto in un pozzo nelle campagne di Totalan, a Malaga, dove sono stati proclamati tre giorni di lutto cittadino. Intanto è in corso un'indagine della magistratura per stabilire le esatte circostanze della tragedia.Continua a leggere

Spagna - oggi i funerali di Julen - il bambino morto nel pozzo - : A Malaga l'ultimo saluto al piccolo di due anni rimasto per 13 giorni nella cavità e recuperato senza vita nella notte di sabato. Proclamati tre giorni di lutto. I primi esiti dell'autopsia: Julen ...

Spagna - bimbo caduto nel pozzo - oggi il giorno della verità : minatori a due metri da Julen : oggi, venerdì 25 gennaio, il mondo conoscerà le sorti del piccolo Julen Rosellò, il bimbo di 2 anni e mezzo caduto - ormai 12 giorni fa - in un pozzo nei pressi di Totalán (centro rurale alle porte di Malaga). Secondo gli aggiornamenti del quotidiano El Pais (che sta seguendo la drammatica vicenda dal primo giorno) i soccorritori sarebbero vicinissimi al recupero. Mancherebbero, infatti, solo poco più di due metri di terreno da scavare. Il ...

Spagna : Julen da dieci giorni nel pozzo - oggi i minatori si caleranno per raggiungerlo : Sono ormai passati dieci giorni da quel 13 gennaio scorso, quando il piccolo Julen, di soli 2 anni, cadde in un pozzo profondo 107 metri e largo 25 centimetri, nei pressi di Totalàn, non lontano da Malaga. I soccorritori stanno facendo di tutto per estrarlo da quella trappola e riconsegnarlo ai suoi genitori, che sono ovviamente disperati e seguiti costantemente da una equipe di psicologi. Il dramma sta facendo parlare tutto il mondo, e l'intera ...

Bimbo caduto nel pozzo in Spagna : finito tunnel per salvarlo/ Ultime notizie : "oggi sapremo se Julen è vivo" : Spagna, Bimbo caduto nel pozzo a Malaga: Ultime notizie, terminato il tunnel verticale per poterlo salvare. 'Oggi sapremo se Julen è ancora vivo'

Spagna in ansia - quasi finito il tunnel : 'Oggi sapremo se Julen è vivo' : Totalán è un municipio a 22 chilometri da Malaga, uno dei più piccoli della provincia andalusa con appena 700 abitanti. Da oltre una settimana è sotto i riflettori di tutto il mondo, invasa da mezzi e uomini incessantemente all'opera per riportare in superficie il piccolo Julen di appena due anni, sparito all'improvviso dentro a un pozzo stretto 25 centimetri e profondo ...

Bimbo caduto in pozzo in Spagna - le ultime news : la pioggia complica le operazioni - si spera di raggiungerlo oggi : Prosegue, anche sotto la pioggia, il lavoro instancabile e senza sosta dei soccorritori, che tentano di salvare Julen, il Bimbo di 2 anni caduto domenica scorsa in un pozzo nel sud della Spagna, vicino Malaga: l’intero Paese è in apprensione. Si continua a scavare il tunnel parallelo, nella speranza di poter raggiungere il piccolo nelle prossime ore. Finora è stato impossibile raggiungerlo direttamente perché il pozzo è bloccato da uno ...

Volley - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (6 gennaio) - Spagna e Portogallo vicine al pass : Nella giornata odierna si è completata la quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley maschile, in programma dal 13 al 29 settembre in Belgio/Francia/Paesi Bassi/Slovenia. Alla rassegna continentale sono già ammesse le migliori formazioni dell’ultima edizione del torneo (tra cui l’Italia), in palio gli ultimi posti a disposizione. Mercoledì 9 gennaio si giocherà la sesta e ultima giornata. Qualificazioni ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (5 gennaio). Croazia - Ucraina e Spagna fanno festa : Nella giornata odierna si è disputata una parte della sesta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley femminile, in programma dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia. Alla rassegna continentale sono già ammesse le migliori formazioni dell’ultima edizione del torneo (tra cui l’Italia), in palio gli ultimi posti a disposizione. Domani gli altri incontri che completeranno il turno, ...

Il calciomercato oggi – La bomba dalla Spagna sul futuro di Icardi : Il calciomercato oggi – L’Inter non sta attraversando un buon momento, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dall’incredibile eliminazione in Champions League, i nerazurri non sono stati in grado di vincere contro il già eliminato Psv, mancata qualificazione che potrebbe portare brutte conseguenze anche per il futuro. Nel frattempo arrivano novità clamorose provenienti direttamente dalla Spagna, sono ritornate prepotentemente ...