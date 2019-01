Spaccio di droga a Lamezia e Curinga | eroina nascosta tra pomodori e cipolle | 7 misure

Spaccio a scuola - professore e studenti trovati con la droga : Durante i n recente controllo da parte dei carabinieri ha portato all' arrest o di uno studente 17enne per detenzione ai fini di Spaccio perché trovat o in possesso di 80 gr . di hashish e 3 di ...

Spaccio di droga tra Rimini e provincia : 10 arresti - sequestri : Roma, 17 gen., askanews, - Dieci arresti e numerose perquisizioni e sequestri. E' il bilancio dell'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Rimini nei confronti di un gruppo di ...

Spaccio di droga tra Rimini e provincia : 10 arresti - sequestri : Roma, 17 gen., askanews, - Dieci arresti e numerose perquisizioni e sequestri. E' il bilancio dell'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Rimini nei confronti di un gruppo di ...

'Gli ovuli di cocaina sono miei : non Spaccio droga'. Ottiene i domiciliari : BRINDISI - 'Gli ovuli di cocaina sono solo miei: non vendo droga'. Mario Cuneo, 26 anni, ha respinto l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, mossa dopo la scoperta di 49 dosi di 'coca' nella sua ...

Caso Alessandro Neri - spunta la pista dello Spaccio di droga : "Qua, la cosa più cara che ho è di Alessandro. È mia e di Ale. Ce la siamo comprata insieme, io ci avrei messo 800 e lui 500. È importante per me. Mi volevo levare tutte le armi, ma questa che è mia e ...

Arresto per Spaccio di droga a Vittoria : Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Vittoria per spaccio di sostanze stupefacenti. Trovato in possesso di hashish.

Crotone : 45enne arrestato per detenzione e Spaccio di droga : I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, unitamente a quelli della Stazione di Crotone, hanno arrestato un 45enne del luogo ritenuto responsabile di detenzione ai fini ...

Catania - Spaccio di droga al quartiere S. Cristoforo : 37 arresti : Roma, 11 gen., askanews, - Trentasette persone sono state arrestate dai carabinieri tra Catania, Caltanissetta e Ragusa con l'accusa, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e spaccio ...

Droga - sgominata piazza Spaccio Catania : ANSA, - Catania, 11 GEN - Dalle prime ore del mattino 150 carabinieri del Comando provinciale di Catania stanno eseguendo un provvedimento restrittivo tra Catania, Caltanissetta e Ragusa emesso dal ...

Blitz dei Carabinieri di Catania Piazza Dante : 37 arresti per Spaccio di droga : Maxi operazione dell’Arma dei Carabinieri. Dalle prime ore del mattino 150 Carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno eseguito un

Lecce. Controllavano parte del traffico e Spaccio di droga in città 16 arresti : Sono 16 gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato di Lecce. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione

Droga da Spaccio a matrimonio - arrestato : ANSA, - VENEZIA, 22 DIC - E' stato notato mentre si aggirava davanti al Municipio di Mestre, dove si stava per svolgere un matrimonio civile, per spacciare Droga ma la polizia locale lo ha arrestato ...

La foto di Salvini con il capo ultras del Milan - condannato per Spaccio di droga : È stata scattata ieri a una festa di tifosi del Milan, Salvini ha detto che era «un indagato in mezzo agli indagati»

Alla festa del Milan Salvini stringe la mano all'ultras condannato per Spaccio di droga : Matteo Salvini si mischia agli ultras del Milan tra sorrisi, baci e selfie, e non si preoccupa che la sua presenza Alla festa della Curva Sud possa diventare un caso. Il ministro dell'Interno, a poche ore dal vertice di maggioranza, saluta e abbraccia diversi esponenti del tifo organizzato rossonero, alcuni dei quali però hanno avuto qualche problema con la giustizia italiana, finendo anche in galera."Sono solo un indagato tra altri ...