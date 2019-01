Sondaggi Ghisleri | Forza Italia è al 10% La Lega? Più al 30 che al 33

ilgiornale

: RT @BenedettaFrucci: Il calo dei 5 stelle sta contagiando la Lega. Ghisleri, la maga dei sondaggi: gli italiani favorevoli alla tav sono il… - lacerci65 : RT @BenedettaFrucci: Il calo dei 5 stelle sta contagiando la Lega. Ghisleri, la maga dei sondaggi: gli italiani favorevoli alla tav sono il… - cavalierepadano : Spiace vedere Nonno Silvio circondato dalle Amazzoni commettere certi errori politici. Ma i sondaggi della Ghisleri… - Pizia16 : @alexiattoni @EugenioCardi ...dovrebbe anche far capire che era stato tutto orchestrato da casa/lino/leggio. E i so… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Alessandrainterviene a "In 1/2h in più" e parla delle intenzioni di voto in vista delle Europee di maggio. Lasta di fatto segnala una crescita costante diche segnala come il partito, rispetto al 4 marzo, possa valere almeno il 10 per cento. Poi frena un po' le ambizioni delladi Matteo Salvini. Diversi istituti di ricerca nelle ultime settimane avevano dato il Carroccio ben oltre quota 30 per cento con punte del 33 e del 35.Laribalta un po' gli scenari e rivede al ribasso le stime sul partito di Salvini affermando che si attesta ad una quota più vicina al 30 che al 33. Uno scenario elettorale leggeremente diverso da quello apparso nelle ultime rilevazioni sul Carroccio. Intanto Belrusconi ai microfoni del Gr1 ha rilanciato l'asse dell'alleanza con il Carroccio: "Salvini è il numero uno della, con cui ci stiamo presentando qui, in ...