Snowboard – Slalom parallelo | Ochner e March ad un passo dal podio a Mosca

Snowboard – Slalom parallelo : due azzurri nella top ten - Fischnaller e Bagozza fuori agli ottavi a Bad Gastein : Due azzurri nella top ten a Bad Gastein: March e Bormolini si fermano ai quarti. Fischnaller e Bagozza fuori agli ottavi Due azzurri nella top ten nello Slalom parallelo di Bad Gastein, prima gara della specialità nella Coppa del mondo di Snowboard dopo i due giganti disputati in Italia a dicembre. Aaron March e Maurizio Bormolini si sono fermati ai quarti di finale chiudendo rispettivamente al sesto e all’ottavo posto in base ...

Snowboard - quattro azzurri superano le qualificazioni dello slalom parallelo di Bad Gastein : eliminato Coratti : L’Italia va forte nello slalom parallelo di Bad Gastein: March, Bormolini, Fischnaller e Bagozza superano le qualificazioni quattro italiani agli ottavi di finale dello slalom parallelo di Snowboard in corso a Bad Gastein. Hanno superato le qualificazioni, infatti, Aaron March, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller e Daniele Bagozza, confermando l’ottimo livello di tutta la squadra già visto sia a Carezza che a Cortina, nelle ...

Snowboard - Nadya Ochner centra il pass per gli ottavi di finale dello slalom parallelo di Bad Gastein : Nadya Ochner in finale con il sedicesimo tempo nello slalom parallelo di Bad Gastein: agli ottavi sfiderà l’austriaca Claudia Riegler Nadya Ochner è in finale a Bad Gastein, dove è in corso la prima gara stagionale di slalom parallelo nella Coppa del mondo di Snowboard dopo i due giganti disputati in Italia a dicembre. L’azzurra, vincitrice dell’opening stagionale di Carezza, ha superato le qualificazioni disputate nella ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 gennaio : slalom Flachau e PSL Snowboard - Italia all’assalto in Austria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi martedì 8 gennaio). Ci aspetta una serata estremamente ricca e avvincente con sci alpino e snowboard, in scena due appuntamenti imperdibili validi per la Coppa del Mondo: lo slalom femminile di Flachau è una grande classica del Circo Bianco, la night race in terra Austriaca regalerà come sempre grandi emozioni e non deluderà le aspettative degli appassionati che potranno ...

Snowboard – Gli azzurri del parallelo a lavoro in vista dello slalom di gennaio : Il gruppo di parallelo lavora in vista degli slalom di gennaio: in nove a San Vigilio di Marebbe Dopo i grandi risultati delle prime due tappe di Coppa del mondo, con il trionfo di Nadya Ochner a Carezza e quello di Roland Fischnaller a Cortina, il gruppo azzurro di parallelo resta in Italia e si trasferisce a San Vigilio di Marebbe per preparare i prossimi appuntamenti. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato nove atleti ...