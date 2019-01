Snowboard | Coppa del Mondo Mosca 2019 | Ochner March chiudono quarti nel PSL a squadre

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboard - Coppa del Mondo Seiser Alm 2019 : ottimo quinto posto per Emil Zulian. Vincono Markus Olimstad e Isabel Derungs : ottimo quinto posto per Emil Zulian all’Alpe di Siusi, nella quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard Slopestyle. Il 21enne azzurro coglie così il miglior risultato in carriera in questa specialità. Zulian ha superato brillantemente le semifinali di stamane con il secondo punteggio e poi ha fatto anche una buona prova in finale, realizzando nella terza run lo score di 78.05. Nulla da fare invece per Alberto Maffei, che è stato ...

Snowboard - Coppa del Mondo Seiser Alm 2019 : Alberto Maffei ed Emil Zulian avanzano in semifinale : Si è aperta oggi all’Alpe di Siusi, con le qualificazioni, la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard Slopestyle. Al maschile due azzurri passano in semifinale: Emil Zulian ed Alberto Maffei, con il quarto posto rispettivamente nella prima batteria con 76.25 e nella seconda con 80.50. Fuori invece gli altri italiani: Nicola Liviero è 21° con 74.50, Leo Framarin 29° con 64.50, Nicola Dioli 35° con 56.25, Loris Framarin 36° con ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : a Rogla l’Italia centra un altro successo nel PGS. Coratti torna ai vertici - primo podio per Bagozza : Tre vittorie azzurre su sei PGS disputati. È questo l’eccezionale bottino ottenuto fino ad ora dalla Nazionale italiana di Snowboard parallelo in Coppa del Mondo. Dopo i successi di Nadya Ochner a Carezza e di Roland Fischnaller a Cortina, nell’ultima tappa di Rogla è arrivata una splendida doppietta per l’Italia al maschile, con Edwin Coratti che ha battuto in finale Daniele Bagozza. Per entrambi questo risultato è particolarmente importante e ...

Snowboard - Coppa del Mondo Mosca 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e i PSL da disputare : Sabato 26 e domenica 27 gennaio a Mosca andrà in scena la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Nella capitale russa si svolgeranno due PSL, uno individuale nella giornata di sabato e poi quello a squadre domenica. Gli azzurri si presenteranno al via con grandi ambizioni, considerando le ottime prestazioni arrivate nel PGS di Rogla, con la doppietta al maschile di Edwin Coratti e Daniele Bagozza e il quarto posto ...

Snowboard - Coppa del Mondo Laax 2019 : nell’Half Pipe si impongono James e Kim : Terza gara stagionale per quanto riguarda l’Half Pipe nella Coppa del Mondo di Snowboard: massimo circuito internazionale che si è spostato in Svizzera, in quel di Laax. Tra gli uomini arriva il secondo successo stagionale per quanto riguarda l’australiano Scotty James: l’oceanico è leader della classifica generale, 95,75 il suo miglior punteggio odierno. Seconda posizione per il giovanissimo giapponese Yuko Totsuka, ...