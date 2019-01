huffingtonpost

Smisurata disuguaglianza. Intervista all'arcivescovo di Panama Mendieta: 'Il Papa cerca giovani sognatori'

(Di domenica 27 gennaio 2019). I giovani centroamericani di Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua si sono preparati all'arrivo delcon una giornata di studio dedicata alla Laudato Si'. Appuntamento nel palazzetto dell'università cattolica del Paese, annesso alle aule, dove si è riunita una gioventù festante e colorata. Il Cardinal Turkson è arrivato in avanscoperta e, senza mezzi termini, ha ricordato che il pianeta non è in salute, ha bisogno del protagonismo e dell'impegno dei giovani. Una città conosciuta nel mondo per lo scandalo deiPapers. Ma ben altri scandali preoccupano le gerarchie ecclesiastiche: gli echi che arrivano dall'America del nord e del sud. Cresce la preoccupazione per quello che sta accadendo in Venezuela. Il cardinale di Caracas incrociato tra i porporati, senza mezzi termini ci dice "I vescovi e i preti stanno con ...