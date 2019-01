Slittino su pista naturale – Coppa del Mondo | Italia show a Nova Ponente

Slittino su pista naturale – Coppa del Mondo : Lanthaler pigliatutto - è sua anche la tappa di Nova Ponente! : Impressionante Lanthaler: a Nova Ponente fa 5 su 5 nel singolo femminile. Sul podio anche Greta Pinggera In Spagna la chiamerebbero “manita”: Evelyn Lanthaler fa 5 su 5 in Coppa del Mondo e a Nova Ponente dà una dimostrazione di forza impressionante. Sulla pista di casa l’azzurra leader della classifica generale dà spettacolo e vince con 1″80 su Ekaterina Lavrenteva, un’enormità in due manche dello Slittino ...

Slittino su pista naturale – Pigneter in testa dopo la prima manche a Nova Ponente : Ruggito Pigneter: è in testa dopo la prima manche a Nova Ponente. Lanthaler domina ancora nel singolo femminile Il ruggito del campione davanti ai propri tifosi. Patrick Pigneter, l’atleta più vincente della storia dello Slittino naturale, quest’anno non è ancora riuscito a salire sul podio, ma a Nova Ponente ha tirato fuori gli artigli e ha chiuso al comando la prima manche con due centesimi di vantaggio sul detentore ...

Slittino su pista naturale – Mondiali 2019 : i convocati azzurri : I convocati per i Mondiali di Latzfons: in sei il singolo maschile, cinque per il femminile, due coppie per il doppio Con la delibera numero 68 del 24 gennaio 2019, il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Mondiali di Slittino su pista naturale che si terranno a Latzfons, in Italia, dal 31 gennaio al 3 febbraio. SINGOLO MASCHILE CLARA Florian FEDERER Stefan GRUBER Alex LAMBACHER ...

Slittino - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Buoni precedenti per i cugini Fischnaller sulla pista di Winterberg : Terminato, con non poca sfortuna, senza medaglie il quadriennio olimpico che ha portato verso PyeongChang 2018, la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale va a caccia di riscatto in questo 2019, che vede il suo appuntamento più importante nel prossimo week-end, con i Mondiali di Winterberg. Gli azzurri possono giocarsela in alcune gare, puntando magari anche al podio. Il catino tedesco evoca più che discreti ricordi per quanto ...

Slittino pista naturale – Terza vittoria in tre gare per Evelin Lanthaler : show dell’azzurra a Mosca : Lanthaler non ha ostacoli: Terza vittoria in tre gare, domina anche a Mosca. Pinggera Terza, Gruber secondo tra gli uomini Evelin Lanthaler non conosce ostacoli e sulla difficilissima pista di Mosca conquista la Terza vittoria in tre gare di Coppa del mondo nel singolo femminile di Slittino naturale. L’altoatesina ha dominato entrambe le manche nella capitale russa finendo con 56 centesimi di vantaggio su Ekaterina Lavrenteva e ...

Incidente mortale sullo Slittino - l'avviso sulla pista non è più solo in tedesco : E' stata aggiunta la segnalazione in italiano all'imbocco della pista nera, in Alto Adige, dove è morta la piccola Emili

Emily - morta a 8 anni in Slittino sulla pista nera. L'urlo del papà : «Ma dove andate? Non salite lassù» : Al vaglio vi sarebbero proprio i cartelli e le indicazioni per chi pratica questo sport. Sarà cura degli inquirenti anche accertare se le protezioni collocate lungo il tracciato della pista 'nera' a ...

Slittino contro albero sul Renon : bimba muore - madre grave. Per errore sulla pista nera : Ancora una tragedia sulla neve, ancora una bambina come vittima. L'incidente oggi sulle piste del Corno del Renon nelle Alpi sarentine in Alto Adige dove la donna e sua figlia di otto anni,...

Slittino contro albero : muore bimba di 8 anni - la madre è grave. Avevano sbagliato pista|La dinamica : La donna ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro un albero; è stata intubata e portata in elicottero in ospedale a Bolzano. Mamma e figlia Avevano imboccato, probabilmente per sbaglio, una pista nera da sci

Slittino contro albero sul Renon : bimba muore - madre grave. 'Avevano sbagliato pista' : Ancora una tragedia sulla neve, ancora una bambina come vittima. L'incidente oggi sulle piste del Corno del Renon nelle Alpi sarentine in Alto Adige dove la donna e sua figlia di otto anni, arrivate ...

Slittino contro albero sul Renon : bimba muore - madre grave. «Avevano sbagliato pista» : Ancora una tragedia sulla neve, ancora una bambina come vittima. L'incidente oggi sulle piste del Corno del Renon nelle Alpi sarentine in Alto Adige dove la donna e sua figlia di otto anni,...

Incidente al Renon - Slittino contro albero Morta bimba di 8 anni - grave la madre. Avevano sbagliato pista|La dinamica : La donna ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro un albero; è stata intubata e portata in elicottero in ospedale a Bolzano. Mamma e figlia avevano imboccato, probabilmente per sbaglio, una pista nera da sci

Slittino contro albero - bimba muore in Alto Adige : madre gravissima. Avevano sbagliato pista : Nuovo gravissimo incidente sulle piste da sci sulle Alpi in Alto Adige. Una bambina di otto anni è morta a seguito di un incidente sulla pista da Slittino del Renon intorno alle 13. La bambina...

Incidente al Renon - Slittino contro albero Muore bimba di 8 anni|Era su pista nera : La bambina era a bordo del mezzo con la madre, intubata e portata in elicottero in ospedale a Bolzano. Insieme alla donna e alla bambina c’erano anche il padre e l’altro figlio. La famiglia è originaria della zona di Reggio Emilia