Maltempo - venti forti e neve : la Situazione Meteo oggi in Italia - aggiornamenti in tempo reale : Una profonda area depressionaria, centrata tra le due isole maggiori Italiane, continua a mantenere condizioni di Maltempo su gran parte delle regioni centro-meridionali, con precipitazioni sparse, venti forti e nevicate a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso ieri un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed ...

Maltempo : migliora la Situazione Meteo in Friuli Venezia Giulia : migliorano le condizioni meteo in Friuli Venezia Giulia dopo le deboli nevicate cadute nelle ultime ore in diverse parti della regione e in particolare su pianura e costa. Le precipitazioni – informa l’Osmer – si sono attenuate, anche se rimane il rischio di formazione di ghiaccio al suolo soprattutto sul Carso e in montagna. Sulle Alpi Giulie e Canin – riferisce il bollettino valanghe – il pericolo valanghe ...

Situazione Meteo Italia : Aggiornamento ore 11:05 del 23 Gennaio 2019: Sul golfo ligure si sono attivati dei temporali a seguito di una convergenza dovuta al richiamo dato dalla depressione. Vedi altri Satelliti Meteo E’ caduta un po di neve a quote di pianura anche se generalmente senza accumuli di rilievo. Leggera spolverata si è avuta in Friuli, nel Veneto. Di seguito alcuni video e foto: Neve prossima alla pianura nel pisano Guardate che ...

Situazione Meteo Italia : Aggiornamento ore 09:15 del 21 Gennaio 2019: Buongiorno, l’avvio di settimana come già ampiamente preannunciato, avrà caratteristiche di stampo invernale, con precipitazioni che in alcune zone del nostro paese vedranno precipitazioni sotto-forma nevosa fin a quota di bassa collina e/o di pianura. Su questo punto ne riparleremo in giornata e vedremo di fare un breve focus sulle nevicate. L’immagine Satellitare di questa ...

Situazione Meteo : Aria Fredda verso l’Italia : Buongiorno e Buon Anno 2019, partiamo subito dall’immagine satellitare, che questa mattina ci mostra l’Aria Fredda artico marittima che sta spingendo verso sud, seppur ostacolata da un promontorio anticiclonico posto al di là delle Alpi. verso fine giornata odierna, l’Aria Fredda sarà prossima ai settori alpini, ove si addosserà e verrà parzialmente deviata verso i Balcani. La parte a Sud delle Alpi, ossia i versanti ...

Meteo - sarà un Natale pazzo : ecco che cosa ci aspetta. La Situazione ora per ora : sarà una vigilia di Natale decisamente mite, almeno al Centrosud. Le previsioni Meteo per domenica 23 e lunedì 24 dicembre sono concordi nel delineare un quadro Meteorologico caratterizzato da tempo stabile, con temperature decisamente sopra la media. Merito dell’anticiclone di origine subtropicale che abbraccia l’Europa occidentale, interessando anche gran parte dell’Italia. Con il sole e le temperature che lievitano (fino a ...

Meteo : arriva la neve sull’Italia anche in pianura. La Situazione dalle prossime ore : arriva il maltempo. Saranno giorni caratterizzati da freddo intenso e neve sul nostro paese. Al Nord: nuovo peggioramento da ovest con fenomeni sparsi, nevosi fino a quote molto basse, localmente anche al primo mattino poi in rialzo. Attese nevicate su Torino, Asti, Alessandria, Milano, Pavia, Monza, Lodi, Piacenza e Parma. Al Centro: bel tempo in giornata, verso sera nubi in aumento su Sardegna e Toscana con qualche pioggia, in nottata peggiora ...

Bologna-Milan - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni meteo : la Situazione : La copiosa nevicata di ieri aveva messo in allarme in vista del match di questa sera, ma oggi è spuntato il sole a Bologna dunque la partita con il Milan non è a rischio Bologna-Milan si giocherà regolarmente, sul capoluogo emiliano è spuntato oggi il sole che ha sciolto in parte la neve caduta nella giornata di ieri. Un’ottima notizia per le due squadre, decise a scendere sul terreno di gioco con l’obiettivo di prendersi tre ...

Bologna-Milan - nevicata copiosa sulla città emiliana : la Situazione Meteo in vista della gara : Bologna-Milan si giocherà domani sera allo stadio Dall’Ara, le condizioni meteorologiche non saranno delle migliori per un evento calcistico Domani sera allo stadio Dall’Ara andrà in scena Bologna-Milan, gara che chiuderà la giornata di campionato in Serie A. sulla città emiliana si è abbattuta in queste ore un’ondata di freddo con temperature attorno allo zero e violente nevicate che hanno imbiancato le strade, circa 10 ...

Allerta meteo - vento e burrasca pronti a colpire il paese. La Situazione : La Protezione Civile ha emesso un’Allerta meteo per varie regioni d’Italia. Replichiamo il comunicato stampa che evidenzia la previsione di forti venti che interesseranno quasi tutte le regioni.Come annunciamo anche noi da giorni, oggi soffieranno forti venti settentrionali che in alcune aree potranno superare i 100 km/h di raffica. Una intensa circolazione di origine atlantica si sta dirigendo verso il Mediterraneo orientale, ...