Sissy Trovato Mazza | un' ex detenuta racconta | ' Era stata aggredita da alcune colleghe'

Sissy Trovato Mazza - la lettera e il giallo : "Festini in cella" : La soluzione al mistero della morte dell'agente di polizia penitenziaria conosciuta come Sissy è da cercare nella letttera trovata dal padre della vittima in un cassetto? È nei «fatti gravi» di cui ...

Venezia - morte agente Sissy Trovato Mazza : spunta una sua lettera con accuse alle colleghe : Un nuovo elemento, una lettera rimasta inedita fino ad ora, arricchisce il giallo della morte di Sissy Trovato Mazza. L’agente della polizia penitenziaria, nata 28 anni fa a Taurianova in Calabria, era stata ferita gravemente da un colpo di pistola nell’ascensore dell’ospedale di Venezia, dove si trovava per controllare la situazione di una detenuta che aveva appena dato alla luce un bambino. Quello sparo, partito dalla sua arma d’ordinanza, ...

Sissy Trovato Mazza - ferita da una proiettile - aveva scritto : 'Mi hanno detto cose gravi' : Sissy Trovato Mazza è deceduta dopo ben due anni di coma a seguito di un colpo di pistola che l'ha colpita mentre era nell'ascensore dell'ospedale di Venezia nel quale stava lavorando. Fin da subito i suoi genitori non avevano creduto all'ipotesi del suicidio, e il ritrovamento di una lettera scritta dalla giovane, nella quale rivelava ai suoi superiori accuse contro le sue colleghe, sembra ora avvalorare le idee della famiglia. L'inquietante ...

Sissy Trovato - spunta lettera che scrisse a direttore carcere : 'Ho scoperto fatti gravi che riguardano le mie colleghe' : Venezia - spunta una lettera scritta in stampatello da Sissy Trovato Mazza che avvalorerebbe la tesi secondo la quale l'agente penitenziaria di origini calabresi in servizio nel carcere femminile di ...

Sissy Trovato Mazza - folla al funerale : “Dio illumini le coscienze di chi deve dare risposte” : Chiesa strapiena a Taurianova per il funerale di Sissy Trovato Mazza, l'agente penitenziaria uccisa da un colpo di pistola mentre si trovava all'ospedale di Venezia. "Il signore illumini le coscienze di chi dovrà dare delle risposte", ha detto il sacerdote nel corso dell'omelia nella chiesa di Santa Maria delle Grazie.Continua a leggere

Sissy Trovato Mazza - Taurianova si stringe intorno alla famiglia per l’ultimo saluto all’agente : Oggi alle ore 15 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Taurianova si celebreranno i funerali di Sissy Trovato Mazza, l'agente penitenziaria calabrese uccisa da un colpo di pistola. In occasione della cerimonia il capo dell'Amministrazione Penitenziaria ha concesso a tutto il personale del corpo di partecipare alla cerimonia in divisa.Continua a leggere

Chi l'ha Visto - Sissy Trovato Mazza e il mistero del festino in carcere : 'Guardie e detenute erano ubriache' : Che cosa è successo quel primo novembre del 2016, quando Sissy Trovato Mazza è stata ridotta in coma dopo un colpo d'arma da fuoco? A chiederselo è il padre della ragazza ai microfoni di Chi l'ha ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera il caso di Sissy Trovato Mazza : Nell'appuntamento di stasera Federica Sciarelli darà spazio al misterioso caso della morte dell'agente penitenziario.

Sissy Trovato Mazza : disposta l'autopsia per il 19 gennaio : Sabato 19 gennaio alle ore 11:00 è stata disposta l'autopsia sul corpo di Sissy Trovato Mazza. l'autopsia sarà effettuata presso l'ospedale di Reggio Calabria. Stiamo parlando della giovane poliziotta andata in coma nel 2016 dopo che un colpo di pistola le trapassò la parete cranica. La ragazza è infine morta lo scorso 12 gennaio. Il ministero Elisabetta Spigarelli ha nominato come consulenti i seguenti: Raffaele De Caro (anamopatologo), ...

Sissy Trovato Mazza - la verità nell’autopsia sabato 19 gennaio : sabato 19 gennaio, alle ore 11, all'ospedale di Reggio Calabria si svolgerà l'autopsia di Sissy Trovata Mazza. La giovane poliziotta penitenziaria calabrese morta lo scorso 12 gennaio, uccisa da un colpo di pistola alla testa che l'ha colpita due anni fa, nell'ospedale di Venezia. Prima di morire Sissy stava raccogliendo elementi per denunciare alcune anomalie riscontrate nel carcere dove lavorava.Continua a leggere

Sissy Trovato Mazza - “la canna della pistola non è sporca di sangue” : tutti i dubbi della famiglia sull’ipotesi del suicidio : La lista delle celle al quale era agganciato il cellulare, il dna sull’arma, il computer inattivo, l’assenza di sangue sulla parte finale della canna della pistola, quelle denunce per il presunto traffico di stupefacenti all’interno del carcere. Ventuno richieste, diverse delle quali accolte dal giudice per le indagini preliminari Barbara Lancieri a fine ottobre. E adesso anche la morte di Sissy, come tutti conoscevano Maria ...

Sissy Trovato - la famiglia non si dà pace : "Vogliamo la verità sulla sua morte" : Dunque, la rabbia verso le istituzioni: 'L'hanno abbandonata mentre era in comae lei faceva parte di questo mondo. L'hanno licenziata a febbraio e liquidata con 6.700 euro, questo valeva per lo Stato ...

Sissy Trovato Mazza - rinviati i funerali : il magistrato ha disposto l'autopsia : Sissy Trovato Mazza non ce l'ha fatta: l'agonia della 'principessa guerriera' è terminata sabato nella casa di famiglia a Taurianova, Reggio Calabria, dopo 26 mesi e mezzo di stato vegetativo. Il mistero sulla sua morte, invece, è tutt'altro che risolto. Per questa ragione, i funerali previsti oggi sono stati rinviati a data da destinarsi: il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo dell'agente di polizia penitenziaria trovata in fin di vita ...

Sissy Trovato Mazza - licenziata mentre era in coma e liquidata con 6 mila euro : «Verità sulla sua morte» : Ha vissuto in un limbo per 26 mesi. Oltre due anni di agonia a cui Maria Teresa Sissy Trovato ha messo fine l'altra notte. La giovane agente di polizia penitenziaria,...