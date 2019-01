Siria | il ritiro dei militari Usa accresce il ruolo di Erdogan e di Israele nell' area

USA in Siria : dopo l'attacco a Manbij - confermato il ritiro delle forze armate : Risale a ieri la notizia dell'attacco kamikaze realizzatosi in un ristorante di Manbij, una città che si trova nel nord della Siria. 16 i morti, di cui 4 sono militari della coalizione anti-Isis a guida Usa. dopo questo evento, che è solo il più recente di una lunga serie, le maggiori autorità del governo degli USA hanno detto la loro, confermando il ritiro delle truppe. Gli USA lasciano la Siria Tra la fine di dicembre e i primi di gennaio, era ...

Siria : Pence conferma ritiro degli Usa : ANSA, - WASHINGTON, 17 GEN - Il vice presidente americano Mike Pence ha dichiarato che lui e Donald Trump condannano l'attacco suicida in Siria che ha ucciso almeno 19 persone, compresi soldati ...

Trump minaccia la Turchia sul ritiro Usa dalla Siria 'Vi distruggeremo se attaccate i curdi' : 'Russia, Iran e Siria sono stati i maggiori beneficiari della politica a lungo termine americana tesa a distruggere lo Stato Islamico in Siria', ha scritto il presidente definendo questi tre Paesi '...

Riad critica ritiro truppe Usa da Siria : "Era in disaccordo con l'amministrazione sulla politica per la Siria, perciò se fosse rimasto si sarebbe dato un segnale migliore di adesione a quella politica", ha concluso Faisal.

Riad critica ritiro truppe Usa da Siria : 21.30 Il ritiro Usa dalla Siria "complicherà la situazione e la ricerca di una soluzione. E rafforzerà iraniani, russi e Assad: avrà uno sviluppo negativo". Così il principe saudita Faisal alla vigilia della visita a Riad del segretario di Stato Usa Pompeo. L'uscita di scena del capo del Pentagono Mattis non aiuterà la situazione,ha aggiunto. "Era in disaccordo con l'amministrazione sulla politica per la Siria, perciò se fosse rimasto si ...

Gli Usa : "Iniziato il ritiro dalla Siria". E l'Italia vuole riaprire l'ambasciata : iniziato il ritiro delle truppe della coalizione a guida Usa in Siria. Un mese dopo l'annuncio del presidenteamericano Donald Trump, giovedì circa 150 militari si sono allontanati a bordo di una ...

Siria : Usa - iniziato il ritiro dei mezzi : Gli Stati Uniti hanno cominciato oggi il graduale ritiro dalla Siria con un primo convoglio di mezzi, con a bordo solo equipaggiamenti e non truppe e che ha lasciato il paese in direzione del vicino ...

Siria - gli Usa avviano il ritiro : via equipaggiamento non essenziale - : Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa americano, al momento i soldati restano nel Paese. Mosca non si fida: "Non abbiamo mai visto una strategia ufficiale sul ritiro"

Siria - Turchia : offensiva contro i curdi 'con o senza ritiro Usa' : ... sarebbe come invitare la volpe a proteggere il pollaio', ha detto a Cnbc Nick Heras, espertodi Medio Oriente al Centro New American Security, questa decisione, ha detto, sarebbe 'una politica che ...

Siria : gli Usa danno il via al ritiro militare : ANSAmed, - BEIRUT, 11 GEN - Gli Stati Uniti hanno cominciato il ritiro militare dalla Siria. Lo riferisce il portavoce della Coalizione internazionale anti-Isis a guida Usa citato stamani dai media ...

Il "tour delle scuse" di Pompeo non conquista gli alleati né arresta il ritiro Usa dalla Siria : La carta della disperazione Mike Pompeo la mette sul tavolo al Cairo, ma quella calata appare una carta, o meglio un'arma, spuntata, perché nel suo lungo tour arabo, 9 Paesi visitati, il segretario di Stato Usa ha dovuto fare i conti con l'irritazione dei suoi interlocutori sunniti per la decisione voluta da Trump di ordinare il ritiro, iniziato ufficialmente oggi, dei 2000 soldati americani di stanza in Siria. Che la sua missione non ...

Iniziato il ritiro dalla Siria - navi Usa in rotta verso il Medio Oriente : Il Pentagono ha confermato che 'gli Usa ritireranno le loro truppe in una maniera forte, deliberata e coordinata', cioè che non lo fanno per una sconfitta strategica ma per una decisione politica. ...

Iniziato il ritiro dalla Siria - navi Usa in rotta verso il Medio Oriente : Il ritiro delle truppe americane dalla Siria è cominciato. Dopo la conferma del segretario di Stato Mike Pompeo, che ieri dal Cairo aveva ribadito «il presidente Trump ha preso una decisione, il ritiro ci sarà», oggi anche ufficiali del Pentagono, rimasti anonimi, hanno rivelato al Wall Street Journal che l’operazione è già in corso. Il quotidiano ...