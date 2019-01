' Siedi il bambino' o ' esci il cane' | per l Accademia della Crusca si possono usare ' Ma

“Esci il cane - entra i panni e Siedi il bambino” : Crusca sotto accusa - ma ha davvero sdoganato queste espressioni? : “Esci il cane, entra i panni e siedi il bambino“. Se qualcuno ci avesse rivolto una frase del genere fino a qualche giorno gli avremmo dato dell’ignorante, ovviamente senza offesa, perché a volte ignorare la grammatica non è una colpa. Ebbene, ormai per che non possiamo più. L’Accademia della Crusca, infatti, avrebbe sdoganato queste espressioni tipiche di forme dialettali del Sud Italia, come corrette. Ovviamente, la ...

Dire “Siedi il bambino” non è più sbagliato : la decisione dell’Accademia della Crusca. Resta il veto però su “scendi il cane” : Dire “Siedi il bambino” non è più sbagliato. A stabilirlo è l’Accademia della Crusca che ha risposto ai lettori che chiedevano se fosse lecito costruire il verbo sedere con l’oggetto Diretto di persona. “Si può rispondere di sì, ormai è stata accolta nell’uso, anche se non ha paralleli in costrutti consolidati con l’oggetto interno come li hanno salire o scendere (le scale, un pendio). Non vedo il motivo ...

