Siedi il bambino o esci il cane | l' Accademia della Crusca

Dire “esci il cane” e “Siedi il bambino” non è più sbagliato : la decisione della Crusca : L'Accademia della Crusca e la rivincita del Sud Italia: espressioni come "esci il cane", "entra i panni" e "siedi il bambino" sono corrette perché, nonostante si tratti di verbi di movimento generalmente intransitivi, "in questa costruzione hanno una loro efficacia e sinteticità espressiva che può indurre a sorvolare sui limiti grammaticali".Continua a leggere