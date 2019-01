Shoah | alla Casina dei Vallati la mostra sulla diplomazia italiana e la persecuzione

Giornata della memoria - perché l’opera d’arte di Boltanski dedicata alla Shoah è ancora attuale : Di fronte all’unicità della Shoah, il linguaggio dell’arte non riesce a trovare le parole. Non mancano i musei dell’Olocausto, naturalmente, e non pochi artisti si sono misurati con questo terribile cimento. Ma non è forse un caso che nessun vero capolavoro della storia dell’arte del Novecento sia direttamente legato alla Shoah: come se l’arte si arrestasse, con tutta la nostra umanità, sulla soglia di qualcosa la cui vista è impossibile da ...