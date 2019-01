SHAMELESS - Episodio 9x09: Liete notizie in casa Gallagher!

lostinaflashforward

(Di domenica 27 gennaio 2019) Nuovo appuntamento conquesta sera.Attenzione: Spoiler!Nell'precedente:Kev e V adottano il giovane Santiago ma, poco dopo, vengono a conoscenza della sua reale situazione: è un rifugiato, ha attraversato il confine con la sua famiglia che, poi, ha perso di vista. Kev rifiuta l'idea di dover rinunciare a quel figlio maschio tanto desiderato, mentre V tenta di convincerlo a cercare il padre e la sorella.Ingrid chiede a Frank di aiutarla a realizzare il sogno di diventare madre fecondando i suoi ovuli congelati da tempo. L'uomo acconsente ma, a causa delle medicine che assume, non è in grado di compiere questa operazione. Così, con uno stratagemma, spinge Carl a donare il seme al posto suo. Il piano riesce.Carl e Kelly continuano il loro rapporto a dispetto del padre di lei che non ne sa niente. La ragazza condivide con lui anche le idee più pazze per far soldi ...