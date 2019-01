Serino-Real Sarnese | Sibilia | “atti a Procura Figc”

calcioweb.eu

: #SerinoRealSarnese, Sibilia: 'atti a Procura Figc' - CalcioWeb : #SerinoRealSarnese, Sibilia: 'atti a Procura Figc' - SchwarzGuido : RT @notiveri: L’arbitro che urla “Zitto, negro” al portiere del Serino: Secondo il racconto dei testimoni il guardalinee ha alzato la bandi… - notiveri : L’arbitro che urla “Zitto, negro” al portiere del Serino: Secondo il racconto dei testimoni il guardalinee ha alzat… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Ultimi importanti aggiornamenti per il calcio italiano, nel dettaglio il commissario straordinario del comitato regionale della Campania della Lega Nazionale dilettanti, Luigi Barbiero, secondo quanto riporta l'Ansa trasmetterà tutti gli atti relativi a quanto accaduto in occasione dell'incontro tra, la comunicazione è arrivata da Cosimo, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vice presidente vicario della Figc.