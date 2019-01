Serie A Fiorentina | Pioli | «Vittoria pesante nonostante gli errori»

Serie A - pazzo 3-3 tra Atalanta a Roma. Vincono Fiorentina - Spal e Frosinone : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Sampdoria e Sassuolo e il pareggio tra Milan e Napoli, la 21esima di Serie A è proseguita con il pirotecnico anticipo dell'ora di pranzo tra il Chievo Verona di Di Carlo e la Fiorentina di Stefano Pioli, finita 3-4 in favore degli ospiti andati in gol con Chiesa, autore di una doppietta, Muriel e Benassi. Di Pellissier, Djordjevic e Stepinski le reti clivensi con Pellissier che ha anche ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus travolge l’Orobica - vincono Fiorentina e Roma nella quattordicesima giornata : In attesa del posticipo domenicale delle ore 12.30 tra il Milan e il Sassuolo, andiamo a raccontarvi quanto accaduto nel quattordicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. La Juventus non si distrae e conquista comodamente i tre punti, superando 5-0 in trasferta il fanalino di coda Orobica. Le reti della formazione allenata da Rita Guarino sono state siglate da Valentina Cenoia al 19′, dal centrale difensivo svedese ...

Probabili Formazioni Chievo Verona – Fiorentina - Serie A 27/01/2019 : Probabili Formazioni Chievo Verona – Fiorentina, Serie A 27/01/2019Lunch match per Chievo e Fiorentina, che si sfideranno al Bentegodi: entrambe le squadre necessitano di 3 punti per non abbandonare i propri obiettivi. Potrebbe essere una buona occasione per i padroni di casa di riscattare l’ultima prestazione contro i viola, dove al Franchi finì con un clamoroso 6-1.Verona – Di Carlo potrebbe rinunciare agli uomini mercato ...

Serie A Fiorentina - ecco Terracciano : «Voglio rimanere dopo il prestito» : LA DRITTA DI PASQUAL - Terracciano è balzato agli onori della cronaca per la sua prestazione super contro il Milan: "Anche in altre occasioni ho fatto del mio meglio, ho dimostrato il mio valore in ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Formazione? Giocherà Hancko dal primo minuto» : Vincere con la politica dei giovani? Solo con loro non credo sia possibile, ma quest'anno non abbiamo solo loro, c'è esperienza e la danno i vari Muriel e Pezzella . Sicuramente non possiamo comprare ...

Calcio femminile - Serie A : esame Sassuolo per il Milan dopo il ko contro la Fiorentina : L'appuntamento è per domenica 27 gennaio a partire dalle 12:30 su Sky Sport Serie A per la terza giornata del girone di ritorno della campionato di Serie A femminile.

Serie A Fiorentina - Pioli : «Grande merito al cuore dei ragazzi - ci hanno creduto fino alla fine» : FIRENZE - " Grande merito ai miei ragazzi che hanno ci hanno creduto fino all'ultimo ". Così Stefano Pioli , ai microfoni di Sky Sport, dopo il rocambolesco pareggio acciuffato all'ultimo secondo nel 3-3 contro la Sampdoria . Il tecnico viola prosegue: " Quando eravamo in parità numerica abbiamo avuto alcune occasioni per far ...

Serie A - Fiorentina-Sampdoria 3-3 : Muriel e Quagliarella incantano : Muriel chiama, Quagliarella risponde. Al Franchi è stata sfida tra bomber con le due doppiette che hanno movimentato Fiorentina-Sampdoria 3-3 . Il colombiano ha bagnato l'esordio in maglia viola ...

Serie A - l'Atalanta a valanga sul Frosinone. Pirotecnico 3-3 tra Fiorentina-Sampdoria : Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma e Parma e il pareggio tra Inter e Sassuolo, la 20esima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 di oggi con la netta vittoria dell'...

Risultati Serie A - spettacolo ed emozioni tra Fiorentina e Sampdoria : pareggio nello scontro salvezza [FOTO] : 1/21 Massimo Paolone/LaPresse ...

