Serie A Basket | 17ª Giornata – Varese sorride | Sassari ko 84-73 | tutti i risultati e la

Basket - 17^ giornata Serie A 2019 : Venezia passeggia con Pistoia - Varese torna al successo contro Sassari : Nei due posticipi della 17^ giornata della Serie A 2018-2019 di Basket Venezia e Varese hanno ottenuto due importanti vittorie contro Pistoia e Sassari confermandosi nelle posizioni di vertice della classifica. successo fondamentale per Venezia che supera Pistoia con il punteggio di 95-74 e si prende il secondo posto in classifica. La formazione di Walter De Raffaele comincia un po’ contratta e gli ospiti ne approfittano chiudendo in ...

Basket - Serie A : Milano torna al successo : Bologna ko. I risultati della 17giornata : torna a vincere Milano dopo lo stop indolore dal punto di vista della classifica della scorsa settimana. La capolista infatti batte in casa Bologna in un classico della pallacanestro italiana, 94-75 ...

Basket femminile - 15^ giornata Serie A1 2018-2019 : Schio domina Torino - tutto facile anche per Ragusa : Aspettando di conoscere ancora il futuro della Dike Basket Napoli, continua la Serie A1 di Basket femminile con la quindicesima giornata. La capolista Venezia era proprio impegnata in Campania e dunque non è scesa in campo e ne ha subito approfittato il Famila Schio, che ha passeggiato in casa contro la Fixi Torino per 80-47 con Gemelos (15 punti) e Gruda (14) migliori marcatrici, portandosi a -2 dalla Reyer. tutto molto facile anche per la ...

Serie A Basket - 17ª Giornata – Trieste batte Torino all’overtime - colpo Brescia a Reggio Emilia - sorride Venezia : tutti i risultati : Trieste piega Torino dopo un duro match concluso all’overtime, Brescia vince in trasferta a Reggio Emilia, sorride Venezia: i risultati delle sfide della 17ª Giornata di Serie A Dopo il successo di Cantù su Trento nel lunch match e le vittorie di Milano su Bologna e Avellino su Cremona, la domenica pomeriggio della 17ª Giornata del campionato di Serie A prosegue con altri tre incontri. Nella prima gara, Trieste e Torino giocano un match ...

Basket - 17^ giornata Serie A 2018-2019 : Milano supera Bologna - Cremona espugna Avellino : La diciassettesima giornata della Serie A di Basket vede svilupparsi una lotta serrata alle spalle della capolista Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani continua nella sua leadership solitaria e ha ottenuto oggi la quindicesima vittoria stagionale, superando in casa la Virtus Bologna per 94-75. Un match che Milano ha sempre avuto in controllo, dilagando poi nel finale. Nonostante un Mike James tenuto a riposo dopo il primo quarto per ...

Basket - Serie A : Cantù continua la corsa - batte e raggiunge Trento : Nell'anticipo di mezzogiorno l'Acqua San Bernardo Cantù supera 97 a 92 la Dolomiti Energia Trentino e la raggiunge in classifica a quota 14 punti. La squadra allenata da coach Pashutin conferma il suo ...

LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna basket - Serie A in DIRETTA : la grande classica in tempo reale : Appuntamento alle 17:00 per la grande classica della Serie A di basket, Olimpia Milano-Virtus Bologna, valevole per la 17ma giornata di campionato. I meneghini sono reduci dall’importante successo di Eurolega in casa contro i lituani dello Zalgiris Kaunas per 80-70 che ha riportato gli uomini di Pianigiani tra le prime 8 di Europa. Inoltre, per dare maggiore spinta alla formazione milanese, la società ha ufficializzato l’acquisto per ...

Basket - Serie A 2019 - 17a giornata : colpo esterno di Cantù che espugna Trento raggiungendola a 14 punti in classifica : L’Acqua S.Bernardo Cantù, nonostante le tante preoccupazioni oltre il parquet, piazza un colpo esterno molto importante, andando a espugnare la BLM Group Arena di Trento con il punteggio di 92-97 nell’anticipo di mezzogiorno della 17a giornata di Serie A. Per gli uomini di Evgeny Pashutin fondamentali le alte percentuali: 64% da due (25/39), 50% da tre (8/16) e soprattutto 23/24 in lunetta (96%, col solo Blakes a sbagliare un ...

Serie A Basket – Emozioni e spettacolo tra Trento e Cantù - gli ospiti si impongono 92-97 : Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Pashutin, che si impongono in trasferta sul parquet di Trento Importante vittoria esterna per Cantù nell’anticipo domenicale della diciassettesima giornata del campionato di Serie A di Basket, gli uomini di Pashutin si impongono 92-97 su Trento. Niente da fare per i padroni di casa, che partono comunque con il piede sull’acceleratore chiudendo il primo quarto avanti di quattro ...

Olimpia Milano-Virtus Bologna - Serie A basket oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Tra le sfide più interessanti della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket c’è sicuramente quella tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. La formazione allenata da Pino Sacripanti è in ottima condizione e nelle ultime tre giornate ha raccolto altrettanti successi, risalendo posizioni in classifica dopo una prima parte di stagione decisamente altalenante. L’Olimpia invece non sta vivendo un momento ...

Basket Serie A - l'Happy Casa Brindisi vince in trasferta : 101-80 a Pesaro : Pesaro - Secondo turno del girone di ritorno di Serie A1 , l'Happy Casa Brindisi fa visita alla Victoria Libertas . La squadra di caoch Vitucci domina in trasferta: la sfida dell' Adriatic Arena ...

Serie A Basket - 17ª Giornata – Brindisi sbanca Pesaro e consolida la sua posizione nei Playoff : Brindisi vince a Pesaro nell’anticipo della 17ª Giornata di Serie A: Chappel guida al successo i suoi con 17 punti La 17ª Giornata della Serie A di Basket si apre con il successo di Brindisi alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. La formazione ospite si impone 80-101 e guadagna il 10° successo stagionale, 3° consecutivo, che vale il 5° posto in piena zona Playoff. Battuta d’arresto per Pesaro (in 12ª posizione) dopo due vittorie ottenute contro ...