Serie A Atalanta | Gasperini | «La squadra ha personalità | grande reazione»

Psicodramma Roma - ritrova Dzeko ma si mostra fragile : Atalanta da Champions - gioca il calcio più bello in Serie A : Avanti di 3 gol grazie al ritrovato Dzeko, la Roma è ancora vittima dell’ennesimo blackout. L’Atalanta ne approfitta e completa una rimonta straordinaria e tiene viva la rincorsa ad un posto in Champions League Dopo gli sbadigli di Milan-Napoli di ieri sera, la 21ª Giornata di Serie A regala un pomeriggio domenicale ricco di gol ed emozioni. Ben 22 reti, 6 delle quali nello spettacolare pareggio fra Atalanta e Roma, match concluso con il ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : ancora 3-3 tra Atalanta e Roma! Ora l'Inter : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 27 gennaio, per la 21giornata.

Serie A Atalanta-Roma 3-3 - il tabellino : BERGAMO - Tra Atalanta e Roma termina 3-3 . La Roma si porta sullo 0-3 con una doppietta di Dzeko , 3' e 33', e il gol di El Shaarawy , 40',; Castagne accorcia al 45'. Nella ripresa si scatena l'...

Serie A - pazzo 3-3 tra Atalanta a Roma. Vincono Fiorentina - Spal e Frosinone : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Sampdoria e Sassuolo e il pareggio tra Milan e Napoli, la 21esima di Serie A è proseguita con il pirotecnico anticipo dell'ora di pranzo tra il Chievo Verona di Di Carlo e la Fiorentina di Stefano Pioli, finita 3-4 in favore degli ospiti andati in gol con Chiesa, autore di una doppietta, Muriel e Benassi. Di Pellissier, Djordjevic e Stepinski le reti clivensi con Pellissier che ha anche ...

VIDEO Serie A - 21^ giornata : highlights - gol - sintesi. La rimonta incredibile dell’Atalanta contro la Roma e il clamoroso successo del Frosinone : Una ventunesima giornata ricca di emozioni. Riviviamo i gol e le azioni salienti di questo turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 con il pareggio incredibile della Roma e la vittoria clamorosa del Frosinone sul campo del Bologna: CLICCA QUI PER GLI highlights DI ATALANTA-Roma GLI highlights DI BOLOGNA-Frosinone 0-4 BOLOGNA-Frosinone 0-2 IL TERZO GOL DEL Frosinone DI PINAMONTI Il terzo gol in campionato di #Pinamonti, colpo ...

Dzeko è tornato - ma l’Atalanta pareggia - gol e spettacolo in Serie A : Un’Atalanta straordinaria risale dall’inferno (0-3) fino al pareggio, grazie ad un Gomez favoloso e ad un Castagne che a sinistra

Risultati Serie A 21ª Giornata – Rimonte super di Atalanta e Spal : poker Frosinone - Bologna a picco : L’Atalanta rimonta la Roma, la Spal il Parma, Bologna ko 0-4 contro il Frosinone: i Risultati dei match della 21ª Giornata di Serie A Dopo il successo della Fiorentina sul campo del Chievo (3-4) nel lunch match, il pomeriggio della 21ª Giornata di Serie A prosegue ricco di gol ed emozioni. Ben sei reti fra Atalanta e Roma, tre per parte per un pareggio dal grande tasso di spettacolarità. La Roma ritrova i gol di Dzeko (doppietta) e con El ...

Serie A : l'Atalanta rimonta la Roma - 3-3 : 17.02 Eccezionale rimonta dell'Atalanta che, sotto di tre gol (doppietta Dzeko, El Shaarawy), pareggia con Castagne, Toloi e Zapata (che pure sbaglia un rigore) SASSUOLO-CAGLIARI (ieri) 3-0 SAMPDORIA-UDINESE (ieri) 4-0 MILAN-NAPOLI (ieri) 0-0 CHIEVO-FIORENTINA 3-4 ATALANTA-Roma 3-3 BOLOGNA-FROSINONE 0-4 PARMA-SPAL 2-3 TORINO-INTER ore 18 LAZIO-JUVENTUS ore 20.30 ...

Risultati Serie A diretta live - tutto lo spettacolo di Atalanta-Roma : Risultati Serie A diretta live – La giornata di Serie A si è aperta con il botto, in particolar modo in campo Chievo e Fiorentina, partita che ha regalato gol ed emozioni ed il successo della squadra di Stefano Pioli con il risultato di 3-4. Alle 15 altre importanti partite, in particolar modo promette spettacolo ed emozioni il big match tra Atalanta e Roma, scontro per le zone altissime per la classifica. Match da brividi e per la ...

Serie A 21° turno - Atalanta-Roma - operazione quarto posto : Di Francesco recupera De Rossi : Domenica 27 gennaio, alle ore 15:00, Atalanta e Roma si sfideranno in occasione della 21^ giornata di Serie A 2018/19. Si tratta indubbiamente di due squadre con obiettivi ben precisi e tanta voglia di vincere: i gialloRossi, ospiti allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, sono in ripresa e tenteranno di conquistare la quarta vittoria consecutiva per restare in scia al quarto posto che vale la qualificazione alla Champions League. Anche i ...

Probabili Formazioni Atalanta – Roma - Serie A 27/01/2019 : Probabili Formazioni Atalanta – Roma, Serie A 27/01/2019L’Atleti Azzurri ospita una delle sfide più interessanti della giornata: banco di prova per Gasperini e i suoi giocatori contro una Roma in forma. L’andata è terminata con un rocambolesco 3-3.BERGAMO – Gasperini punta l’Europa e vuole cercare il colpo contro la Roma: nessun dubbio sul tridente, che sarà formato da Gomez, Ilicic e Zapata. In porta ci sarà ...

Serie A - Atalanta-Roma si giocherà domenica 27 gennaio alle 15 : 00 : Atalanta-Roma si giocherà alle ore 15:00 di domenica 27 gennaio e potrà essere seguita in diretta in tv su Sky Sport. In modalità streaming potrà essere guardata invece su Sky Go. Le due formazioni sono in ottima salute. La Roma ha infatti piegato il volitivo Torino allo stadio Olimpico per 3-2, gli orobici hanno invece dominato a Frosinone con roboante quaterna di Duvan Zapata, mostrando una forza offensiva notevole. Atalanta-Roma del 27 ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...