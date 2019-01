“Sempre nel mio cuore” Gerry Scotti | lacrime strazianti a C’è Posta per te

Il finale di The Originals 5 in Italia il 9 gennaio nel nome del “Sempre e per sempre” in attesa di Legacies : Il finale di The Originals finalmente in onda in Italia. L'appuntamento è fissato per oggi, 9 gennaio, su Premium e Sky per l'ultimo episodio della stagione e della serie, quello che strapperà via il cuore ai fan di The Vampire Diaries e a tutti coloro che si sono affezionati a Klaus, la famiglia Mikaelson e tutto quello che in questi anni ci ha girato intorno. Magia, stregoneria, scontri e tutto per arrivare nuovamente sul tetto della città ...